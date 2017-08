Novara-Piacenza/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Piacenza: qui il difensore danese Magnus Troest, 30 anni, del Novara (LAPRESSE)

DIRETTA NOVARA-PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Una sfida molto interessante quella tra Novara e Piacenza, due formazioni che vogliono arrivare pronte all'esordio nei rispettivi campionati: calcio d’inizio alle ore 18:30 di domenica 6 agosto 2017. Esordio assoluto in stagione per il Novara che battezzerà la sua Coppa Italia contro la formazione emiliana. I biancorossi hanno eliminato la Massese nel turno precedente e vogliono continuare il loro cammino in una competizione comunque molto importante. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Sarà una bella gara anche in virtù dei tanti cambiamenti adoperati dalle due società che sono state tra le più attive in sede di calciomercato. Novara che vuole ben figurare avanti ai propri tifosi e in una competizione che già in passato ha regalato importanti soddisfazioni. Mentre il Piacenza non vorrà sfigurare e proverà comunque a fare il colpaccio pur giocando contro una formazione di categoria superiore. Prevista una discreta cornice di pubblico nonostante il periodo di ferie in cui si gioca la sfida del Piola. Per quanto concerne le probabili formazioni, mister Corini ha già in mente il suo Novara che dovrà far male al Piacenza per centrare la qualificazione in Coppa Italia. Il modulo dell'ex tecnico di Palermo e Chievo sarà il 4-3-3 con propensione nettamente offensiva.

In porta giocherà Farelli mentre in difesa spazio per Dickmann, Troest, Chiosa e Calderoni. A centrocampo giocheranno Ronaldo, Orlandi e Schiavi mentre in attacco ci saranno Sansone e Lukanovic esterni con Macheda a fare da riferimento offensivo centrale. Passando invece al Piacenza, mister Franzini risponderà con il suo 4-3-3. In porta ci sarà l'esperienza di Ermanno Fumagalli, mentre in difesa agiranno Di Cecco, Mora, Pergreffi e Silva. A centrocampo previsti Ferri, Bini e Scaccabarozzi, mentre gli attaccanti saranno Nobile e Hraiech sugli esterni con Romero a fungere da boa centrale. Si tratterà di un'ottima occasione anche per capire dove la formazione emiliana andrà migliorata sul mercato con qualche utile innesto.

Novara che fin dai primi giorni di ritiro ha dimostrato di giocare molto bene sulle fasce. Bene Sansone apparso in forma rispetto allo scorso campionato mentre potrebbe essere l'anno della conferma per uno come Macheda, a caccia da troppo tempo della giusta consacrazione. Passando invece al Piacenza, la squadra biancorossa ha bisogno di allenamenti per poter dire la sua nella serie C sempre più complessa. Fondamentale in avanti bomber Romero, ormai riferimento offensivo, senza dimenticare l’arrivo di Scaccabarozzi dal Renate che ha permesso di aggiungere qualità a centrocampo. Passando alle quote, la vittoria dei padroni di casa viene quotata a 1.70 da Bwin, mentre il pareggio a 2.50. Difficile secondo lo stesso bookmaker il colpo esterno del Piacenza che viene dato a una quota di 3.40, perciò non certo bassa.

Mister Corini ha chiesto ai suoi ragazzi concentrazione e di non sottovalutare quello che è un impegno agevole solamente sulla carta, mentre il tecnico emiliano Franzini ha detto che la sua squadra si sta allenando nel modo giusto per poter ottenere un risultato che sia soddisfacente. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, Novara e Piacenza disputeranno due supplementari da 15’ ciascuno e se il pareggio venisse confermato si procederà con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Novara e Piacenza, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

