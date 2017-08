Olanda Danimarca/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote e risultato live (Finale Europei donne)

Diretta Olanda Danimarca (LaPresse)

DIRETTA OLANDA DANIMARCA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (FINALE EUROPEI DONNE) – Olanda Danimarca, diretta dall’arbitro svizzero Esther Staubli, è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 17.00 presso lo stadio di proprietà del Fc Twente, finale degli Europei di calcio femminile 2017. Nella prima finale da 12 che non prevede la Germania ora è il momento di scendere in campo e conquistare il primo posto. Il miglior risultato della Danimarca nella competizione rimane il terzo posto, ottenuto nel 1991 e nel 1993, mentre l'Olanda è arrivata in semifinale nel 2009, ma manca ancora il colpaccio decisivo.

Andando subito a veder quali potrebbero essere le probabili formazioni della finale, pare che per entrambe le compagini valga bene il detto “squadra che vince, non si cambia”: l'Olanda schiererà le stesse undici viste in campo nella semifinale contro l'Inghilterra.

Seguendo quindi il classico 4-3-2 dovremmo vedere Van Veenendaal andrà tra i pali, mentre verrà confermata molto probabilmente la difesa a quattro con Dekker e van der Gragt vanno al centro della difesa, mentre van Es e van Lunteren saranno i due terzini. A centrocampo confermata la numero dieci, ovvero van de Donk, con Groenen e Spitse a centrocampo. Martens e van de Sanden andranno in attacco, ma aiuteranno la squadra in caso di necessità e Miedema sarà l'unica punta: il numero 9 olandese vuole trascinare le sue compagne sul tetto d'Europa.

Per quanto riguarda la Danimarca ci potrebbero essere cambi, visti anche gli sforzi effettuati per poter arrivare ai calci di rigore. Nielsen confermerà sicuramente il 4-4-2, anche per poter bloccare le sortite offensive delle avversarie: Petersen va in porta, con Sorensen e Larsen a fare da schermo e Roddik e Nielsen andranno invece a completare il reparto difensivo. Kildemoes e Sigvardesn-Jensen saranno le due centrocampiste che cercheranno di costruire gioco, mentre Veje e Troelsgaard agiranno sulla fascia e andando a supportare anche l'attacco. In avanti ci saranno Harder e Nadim, pronte a dare più di qualche dispiacere alle olandesi.

Cinque vittorie, un solo goal subito e ben nove reti messe a segno: secondo questi dati l'Olanda è la squadra favorita, visto che ha battuto la Danimarca anche durante i gironi. Non sarà di certo facile imporsi con questa facilità anche durante la finale, ma nulla è impossibile. C'è un però: la Danimarca vuole vincere, vuole imporsi contro tutti i pronostici e la possibilità che ciò avvenga c’è. Il pronostico della vigilia fissato da portale di scommesse sportive bet 365 consegna alla compagine oranje la vittoria per 1.75, con le danesi date al successo per 5.00, con l’x quotato infine al 3.40.

Per la finalissima degli europei di calcio femminile tra Olanda e Danimarca è stata garantita la diretta tv su Eurosport, canale 210 del bouquet di Sky, ma disponibile anche sulla piattaforma di Mediaset Premium. Confermata quindi la diretta streaming video sia sull’app Sky Go, che su Premium Player, oltre che sul servizio dedicato Eurosport Player, disponibili però per i soli abbonati. Consigliamo poi di consultare il sito ufficiale della UEFA, per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita.

