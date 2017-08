Olbia Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, risultato live

Diretta Olbia Arzachena (LaPresse)

DIRETTA OLBIA ARZACHENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE,TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Olbia Arzachena, diretta dall’arbitro Davide Moriconi, è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 19.00 e valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C 2017-2018. La sfida di questa sera si annuncia senza dubbio molto brillante, dato che entrambe le squadre vorranno iniziare con il piede giusto questa stagione. L'Olbia l'anno scorso ha vissuto una stagione con molti alti e bassi: nella prima metà del campionato sembrava in grado di insidiare le posizioni che valevano i play off, quindi c'era stato un brusco calo di rendimento che aveva portato l'Olbia a temere per la retrocessione o, quantomeno, per la partecipazione ai play out. Alla fine è arrivata una salvezza diretta pienamente in linea con quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, ma che i tifosi olbiesi speravano potesse arrivare in maniera più lineare.

L'Arzachena invece è reduce da una storica promozione, dopo aver vinto lo scorso campionato di Serie D. Da tempo gli arzachenesi erano diventati una solida realtà tra i dilettanti, mancava il definitivo salto di qualità ed è arrivato in un girone difficile, ricco di ambiziose realtà della regione Lazio che avevano investito molto per provare ad approdare tra i professionisti. La Sardegna avrà dunque due squadre nella prossima Serie C, che si affronteranno subito nel derby di Coppa Italia che aprirà ufficialmente la stagione agonistica.

Ecco probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Padroni di casa in campo con Aresti tra i pali, Pisano in posizione di terzino destro e Cotali in posizione di terzino sinistro, con Dametto e Oliveira che saranno i due centrali della retroguardia. Linea a quattro anche a centrocampo con Feola a destra e Biancu a sinistra, mentre per vie centrali si muoveranno Piredda e Geroni. In attacco, al fianco di Kouko ci sarà Ragatzu, match winner nella sfida amichevole che ha regalato all'Olbia una vittoria contro il Cagliari dopo settantaquattro anni di attesa.

Per l'Arzachena in campo Ruzittu in porta, D'Alterio e Mihtra sulle fasce laterale a destra e sinistra con Brack e Sbardella centrali, a centrocampo spazio a Bonacquisti, Nuvoli e Branicki, nel tridente offensivo saranno invece titolari Mulas, Carpentieri e Sanna. Segnaliamo che la partita di Coppa Italia tra Olbia e Arzachena non sarà visibile in diretta tv ma tutti gli appassionati potranno seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi

