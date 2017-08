PROBABILI FORMAZIONI/ Bournemouth-Napoli: Quote e ultime novità live (amichevole)

Bournemouth-Napoli probabili formazioni - La Presse

PROBABILI FORMAZIONI BOURNEMOUTH-NAPOLI: QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE – Si gioca oggi la gara amichevole Bournemouth-Napoli alle 19.30 (20.30 italiane) al Vitality Stadium Bournemouth. Il match è sicuramente molto importante per la squadra di Maurizio Sarri che sta lavorando per arrivare a questo appuntamento in condizione ideale visto che tra poco dovrà scendere in campo nella complicata doppia sfida contro il Nizza nel preliminare di Champions League. Anche il Bournemouth si sta preparando per la prossima stagione con diversi appuntamenti importanti alle porte.

QUOTE E PRONOSTICO - La gara Bournemouht-Napoli vede favorito nei pronostici il club ospite. La vittoria degli azzurri (segno 2) è data a 1.90 da Bet365, rispetto al successo degli inglesi (segno 1) è invece dato a 3.80 che è praticamente il doppio. Anche il pareggio (segno X) è un risultato, secondo i quotisti, molto complicato dato a 3.60.

PROBABILI FORMAZIONI BOURNEMOUTH - Gli inglesi di Howe si schiereranno con un lineare 4-4-2. Va in panchina un po' a sorpresa Ibe, uno dei calciatori più talentuosi della squadra biancorossa. In mezzo al campo ci saranno Arter e Pugh mentre davanti troveremo Afobe e Defoe.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri scende in campo con la formazione tipo, quella che potrebbe presentare anche nella gara contro il Nizza di Mario Balotelli. Al centro del campo, almeno oggi, preferisce l'esperienza di Allan e Jorginho alla freschezza di Zielinski e Diawara. Davanti Milik partirà ancora dalla panchina.

BOURNEMOUTH (4-4-2): Begovic; A.Smith, Akè, Cook, B.Smith; Fraser, Surman, Arter, Pugh; Afobe, Defoe. All.Howe A disposizione: Federici, Frencis, Daniels, Stanislas, Ibe, Gosling, King, Musset, Cargill.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri. A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Mario Rui, Maggi, Maksimovic, Chiriches, Tonelli, Zielinski, Rog, Diawara, Giaccherini, Pavoletti, Milik.

© Riproduzione Riservata.