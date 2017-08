PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Villarreal: Quote e ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Inter-Villarreal, Luciano Spalletti - La Presse

PROBABILI FORMAZIONI INTER VILLARREAL: QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE – E' il momento di tornare in campo per la squadra di Luciano Spalletti in un Inter-Villarreal che ha il sapore d'Europa anche se è solo un'amichevole d'agosto. Si gioca allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto ed è per i nerazzurri questa una gara che offre la possibilità di fare anche qualche esperimento. Di fronte si troveranno una squadra di assoluto livello che è leggermente avanti con la preparazione. Sarà quindi importante per i nerazzurri mettere minuti nelle gambe anche perché non manca poi molto all'inizio del campionato. Quest'anno la Serie A infatti anticipa il 20 agosto i nastri di partenza e dovranno passare quindi appena due settimane. Staremo a vedere se da questa gara arriveranno altre indicazioni positive.

QUOTE E PRONOSTICO - Il pronostico è molto equilibrato con i nerazzurri che sono leggermente favoriti. Il segno 1 (vittoria Inter) su Bet365.it è dato a 2.20 rispetto al segno 2 (vittoria Villarreal) che è invece a 2.90. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio (segno x) addirittura a 3.40.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Luciano Spalletti va avanti con la sua idea di 4-2-3-1 e fa degli esperimenti. Finalmente il club nerazzurro ha a disposizione Matias Vecino che debutterà dal primo minuto al centro del campo insieme a Roberto Gagliardini con il quale dovrà trovare intesa. Saranno infatti loro due a occupare quella posizione da titolari nelle idee del tecnico di Certaldo. In difesa poi continueranno a lavorare bene insieme Skriniar e Miranda che stanno lavorando molto bene in questa calda estate. Davanti ci sarà ancora Jovetic che sta facendo più che bene.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL - Fran Escribà recupera Soldado che dovrebbe partire comunque dalla panchina lasciando spazio a Sansone e Bakambu. Dietro le punte poi agirà Castillejo che ha fatto bene quest'anno ed è entrato nel mirino del Napoli. In difesa invece Daniele Bonera non dovrebbe essere titolare, al centro sembrano in rialzo le quote di Rukavina per giocare al fianco di Victor Ruiz.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Jovetic.

VILLARREAL (4-3-1-2): Mariano Barbosa; Mario Gaspar, Rukavina, Victor Ruiz, Alvaro Gonzalez; Trigueiros, Hernanedez, Roberto Soriano; Castillejo; Sansone, Bakambu.

