Secondo turno Coppa Italia (Foto: Lapresse)

PRONOSTICI COPPA ITALIA SCOMMESSE E QUOTE: LE PARTITE SU CUI PUNTARE (2^ TURNO, DOMENICA 6 AGOSTO 2017) - La Coppa Italia prosegue con le gare valide per il 2^ turno. In palio c'è il passaggio allo step successivo, che vedrà l'ingresso in campo anche delle formazioni di Serie A. Per il momento tocca a club di Serie B e Serie C, ma questo non è certo sinonimo di mancanza di spettacolo, anzi. Tra le partite più interessanti in programma oggi troviamo Bari-Parma e Perugia-Gubbio, oltre che Carpi-Livorno e il derby Perugia-Gubbio. Si comincia alle 18:30 con i primi due match: Venezia-Pordenone e Novara-Piacenza. Andiamo a vedere le quote degli incontri affidandoci all'agenzia di scommesse sportive Snai, che ci indirizzerà verso i pronostici migliori. Vediamo nel dettaglio le sfide più appetitose.



VENEZIA-PORDENONE (ore 18:30) – Interessante sfida tra Venezia e Pordenone. I padroni di casa partono favoriti. La vittoria degli uomini di Filippo Inzaghi è quotata 1,83, mentre il pareggio è dato a 3,20. Il successo in trasferta degli ospiti schizza invece a 4,00. Si consiglia dunque di affidarsi ai lagunari.



NOVARA-PIACENZA (ore 18:30) – I piemontesi partono nettamente favoriti contro i biancorossi. Il successo del Novara è dato a 1,47, mentre per il pareggio e la vittoria del Piacenza si arriva rispettivamente a 3,70 e 6,25 volte la posta in gioco. Facile scommettere sulla vittoria dei padroni di casa.



CITTADELLA-ALBINOLEFFE (ore 20:00) – Altra sfida a senso unico, che questa volta mette di fronte Cittadella e Albinoleffe. I padroni di casa sono favoriti e il loro successo è dato a 1,50. Per il pareggio e la vittoria degli ospiti ci attestiamo invece a 3,65 e 6,25. Il Cittadella non dovrebbe avere particolari problemi.



AVELLINO-MATERA (ore 20:30) – Sfida caldissima tra due delle formazioni più interessanti dell'Italia meridionale. I padroni di casa partono con i pronostici del caso. La loro vittoria vale 1,67, mentre il pareggio e la vittoria degli ospiti si attestano a 3,50 e 4,50.



BRESCIA-PADOVA (ore 20:30) – Ecco una delle sfide più intriganti della giornata. Le Rondinelle ospitano al Rigamonti il Padova, formazione che milita in Serie C ma che può vantare un passato glorioso. I padroni di casa sono favoriti: il successo del Brescia vale 1,65 mentre il pareggio si attesta a 3,45. L'exploit in trasferta dei veneti schizza invece a 4,75.



CARPI-LIVORNO (ore 20:30) – Gli emiliani ospitano il Livorno in una delle partite più attese della serata. Sulla carta il Carpi dovrebbe superare agilmente i labronici, ma attenzione agli amaranto che potrebbero approfittare della forma non proprio smagliante dei biancorossi. In ogni caso il Carpi è favorito: il segno 1 è dato a 1,75, il pareggio è fermo a 3,35 mentre la vittoria esterna del Livorno è a 4,25.



ENTELLA-CREMONESE (ore 20:30) – Ecco qua una della gare più equilibrate della serata. Entella e Cremonese hanno buone chance di passare il turno, ma secondo Snai sono i padroni di casa a esser favoriti, con il segno 1 che si attesta a 2,10. Il pareggio è dato a 3,10 mentre la vittoria della Cremonese sale a 3,30.



PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA (ore 20:30) – I rosanero tornano in campo in gare ufficiali per il 2^ turno di Coppa Italia. Retrocessi dalla Serie A, i siciliani penseranno in primo luogo a risalire la china. La gara contro la Virtus dovrebbe essere una formalità, ma guai a prender sotto gamba incontri simili. La vittoria dei padroni di casa è data a 1,10 mentre il pareggio e fermo a 7,50. Il successo della Virtus Francavilla schizza addirittura a 16,00. Il pronostico è tutto in favore del Palermo.



PESCARA-TRIESTINA (ore 20:30) – Zdenek Zeman ha il compito di trascinare il Pescara al prossimo turno di Coppa Italia. Per farlo dovrà superare tra le mura amiche la Triestina. Il successo degli abruzzesi, che partono favoriti, si attesta a 1,13 mentre il pareggio è fermo a 7,00. Il clamoroso trionfo esterno della Triestina schizza addirittura a 13,00.



PISA-FROSINONE (ore 20:30) – I toscani affrontano il Frosinone in un remake dei match disputati la scorsa stagione, quando i nerazzurri militavano in Serie B. I padroni di casa non sono favoriti: la vittoria del Pisa è data a 3,70 contro l'1.90 assegnato al successo dei ciociari. Il pareggio, invece, si attesta a 3,25. Gara complicata per i locali.



SALERNITANA-ALESSANDRIA (ore 20:30) – La gara non dovrebbe regalare sorprese. I padroni di casa partono favoriti e il loro successo sull'Alessandria viene quotato 1,70. Il pareggio è invece fermo a 3,40, contro la vittoria dei piemontesi che si attesta invece a 4,50.



VICENZA-FOGGIA (ore 20:30) – I Satanelli, tornati in Serie B, sognano il colpaccio contro il Vicenza. Impresa non impossibile a giudicare dalle quote proposte dalla Snai. La vittoria esterna del Foggia è data a 2,05 la posta in gioco, mentre il pareggio si attesta a 3,15. Il successo dei locali è invece fermo a 3,30.



CESENA-SAMBENEDETTESE (ore 20:30) – Gara che sulla carta non dovrebbe avere storia. I padroni di casa sono favoriti: la vittoria degli emiliani vale 1,40, contro quella degli ospiti quotata invece 7,25. Il pareggio è invece fermo a 4,00.



PERUGIA-GUBBIO (ore 20:30) – Partita caldissima quella che mette di fronte le due formazioni umbre. Il Perugia parte in ogni caso con tutti i pronostici a proprio favore. Il trionfo dei locali vale 1,20 volte la posta in gioco, mentre il pareggio è fermo a 5,50. Il successo del Gubbio, invece, si attesta a 11,00.



TERNANA-TRAPANI (ore 20:30) – È davvero molto complicato pronosticare quale delle due formazioni passerà il turno. Per la Snai, il Trapani è in leggero vantaggio. La vittoria degli ospiti vale 2,40 contro il 2,80 assegnato ai locali. E il pareggio? Il segno X è fermo a 3,00.



BARI-PARMA (ore 21:15) – Sfida d'altri tempi che evoca partite di Serie A. In ogni caso, il Bari è favorito per il passaggio del turno. La vittoria dei pugliesi è data a 2,35 mentre quella dei ducali 2,90. Il pareggio è quotato invece 2,95.

