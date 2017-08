Palermo-Francavilla/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Palermo-Virtus Francavilla: qui Bruno Tedino, 52 anni, nuovo allenatore del Palermo (LAPRESSE)

DIRETTA PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Palermo-Virtus Francavilla, in programma domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, è una delle sfide relative al secondo turno di Coppa Italia. Formula ad eliminazione diretta con i siciliani che scendono in campo per la prima volta dopo un'estate a dir poco turbolenta a livello societario. E' saltato infatti l'accordo che doveva portare la nuova proprietà americana, rappresentata dall'ex Iena Paul Baccaglini, alla guida del club. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Tornato Maurizio Zamparini sul ponte di comando, i tifosi hanno protestato in maniera veemente, ma la formazione rosanero sta provando a riorganizzarsi per cercare di vivere un campionato cadetto da protagonista. Per il Palermo, prime amichevoli a passao quieto con la squadra che ha affrontato diverse formazioni dilettantistiche e che ha messo a punto gli schemi tattici del nuovo allenatore Bruno Tedino, scelto per riaprire un ciclo dopo l'esperienza dello scorso anno alla guida del Pordenone, con la Serie B sfiorata e perduta con il ko nella semifinale play off ai rigori contro il Parma.

Dall'altra parte la Virtus Francavilla ha visto chiudersi l'esperienza con Calabro in panchina, che ha regalato al club il professionismo e i play off per la Serie B disputati nella passata stagione. Il club è ora ripartito con l'ex regista dell'Udinese, Gaetano D'Agostino, in panchina, e nel primo turno di Tim Cup ha battuto l'Imolese con un rotondo tre a uno, grazie alle reti di Abruzzese, Nzola e Viola. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo dovrebbe confrontarsi le seguenti formazioni. Per i padroni di casa rosanero, difesa a tre con il polacco Cionek, Struna e Accardi davanti all'estremo difensore croato Posavec.

Il norvegere Aleesami a sinistra e lo svizzero Morganella a destra saranno i due esterni di fascia, col bosniaco Jajalo e il bulgaro Chochev a muoversi per vie centrali. Il brasiliano Coronado e il macedone Trajkovski sosterranno offensivamente l'altro macedone Nestorovski, unica nota lieta dello scorso campionato del Palermo con undici gol realizzati in Serie A e in questa stagione promosso come capitano della squadra. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi alle spalle di una difesa a quattro con De Toma e Pino esterni laterali a destra e a sinistra e Abruzzese e Prestia impiegati come difensori centrali. L'ex Lazio Primavera Folorunsho giocherà a centrocampo assieme a Buono e Turi, in avanti spazio al tridente composto da Viola, Saraniti e dal francese Nzola.

Tatticamente si confronteranno il 3-5-2 di Bruno Tedino per il Palermo ed il 4-3-3 di Gaetano D'Agostino per la Virtus Francavilla. Dopo la prima fase del mercato i siciliani si ritrovano con una squadra che ha mantenuto molti big in rosa, Nestorovski in testa, e questo potrebbe fare la differenza soprattutto se le nubi sul fronte societario venissero finalmente spazzate via. Per il Francavilla l'obiettivo primario nella nuova Serie C sarà la salvezza, ma D'Agostino da regista consumato di centrocampo proverà a imprimere il marchio del bel gioco sulla propria squadra.

I bookmaker puntano all’unisono sulla vittoria del Palermo: snai.it ad esempio abbassa il segno 1 a 1,10, mentre il segno 2 per il successo della Virtus Francavilla s’impenna fino a quota 16,00. 7,50 è invece la quota attribuita al segno X per l’eventuale pareggio, che rinvierebbe l’esito della partita ai tempi supplementari (previsti anche i calci di rigore in caso di ulteriore parità). Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,35), Over (1,50), Gol (2,65) e NoGol (1,38). La partita di Coppa Italia tra Palermo e Virtus Francavilla, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

