Perugia-Gubbio/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PERUGIA-GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Perugia-Gubbio va in scena dalle ore 20:45 di domenica 6 agosto 2017: derby umbro valido per secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia, giunta alla sua settantunesima edizione. I Grifoni, che l'anno scorso si sono giocati l'accesso in Serie A nella semifinale playoff poi perduta contro il Benevento, ospitano gli eugubini che hanno trovato stabilità dopo una serie di stagioni che li avevano visti fare su e giù tra la Serie B e la Serie D. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

L'anno scorso in Lega Pro i rossoblu si sono qualificati per i play off, scendendo però subito dal treno che porta in Serie B, perdendo la sfida in casa contro la Sambenedettese. Il Gubbio ha già fatto domenica scorsa il suo esordio in questa edizione della Tim Cup, superando il primo turno tra le mura amiche dello Stadio Barbetti, battendo uno a zero i laziali del Monterosi grazie ad una rete di Valagussa. Il Perugia è invece reduce da un'amichevole di prestigio pareggiata contro la Spal, uno a uno con gol di Bandinelli e pareggio di Paloschi per la formazione di Ferrara.

Insomma, una situazione che prelude ad un incontro interessante, anche se gli obiettivi di inizio stagione dei due club sono comunque abbastanza diversi, con il Gubbio chiamato a mantenersi nella zona medio alta della classifica di quello che sarà il proprio girone in Serie C, ed il Perugia che dovrà invece giocarsi il meglio per essere finalmente competitivo per un sogno chiamato Serie A, che in casa biancorossa è svanito ormai tredici anni fa. Di seguito le probabili formazioni per il match dello stadio Renato Curi.

Il Perugia dovrebbe affrontare la sfida con Rosati a difesa della porta, Del Prete a coprire l'out difensivo di destra e Alhassan terzino sinistro, con Volta e Belmonte impiegati invece come difensori centrali. Tris di centrocampo formato da Brighi, Buonaiuto e Bandinelli, Terrani avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo Di Carmine-Cerri. Il Gubbio affronterà invece il derby umbro con Volpe estremo difensore, Paolelli terzino destro e Kalombo terzino sinistro. Al centro della difesa ci saranno Dierna e Piccinni, con Ricci metronomo di centrocampo affiancato da Valagussa e Casiraghi. In attacco, spazio a Malaccari, De Silvestro e Marchi.

Come avvenne con la scelta di Bucchi, anche quest'anno il Perugia punta su un suo grande ex in panchina, per giunta come Bucchi reduce dall'esperienza come tecnico sulla panchina della Maceratese. Federico Giunti ripartirà da un 4-3-1-2 molto equilibrato, cercando di rendere il Perugia una realtà solida in vista di un campionato di Serie B che si prospetta estremamente competitivo. 4-3-3 per il Gubbio guidato in panchina a sua volta da un altro ex perugino, Cornacchini. Contro il Monterosi la difesa ha traballato un po' ma alla fine la squadra ha fatto valere il maggior tasso tecnico e si è regalata il derby nel secondo turno.

Le quote delle agenzie di scommesse sono tutte per il Perugia: snai.it propone il segno 1 per la vittoria biancorossa a 1,20, mentre il segno 2 per il successo esterno del Gubbio s’impenna a quota 11,00. 5,50 è invece la valutazione fissata per il segno X: ricordiamo che in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si procederà con i supplementari, due da 15 minuti ciascuno, ed eventualmente con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Perugia e Gubbio, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

