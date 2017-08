Pescara-Triestina/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Triestina: qui il ceco Zdenek Zeman, 70 anni, allenatore del Pescara (LAPRESSE)

DIRETTA PESCARA-TRIESTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Pescara-Triestina di domenica 6 agosto 2017 -calcio d’inizio ore 20:30- rappresenta un incrocio particolare, nel programma del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Si affronteranno infatti due squadre che l'anno scorso hanno partecipato a due campionati agli antipodi nella scala gerarchica del calcio italiano. Gli abruzzesi infatti hanno chiuso all'ultimo posto in classifica il campionato di Serie A, senza riuscire ad essere mai competitivi per la salvezza ma comunque mettendo in luce, almeno a sprazzi, un buon gioco. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA 2017-2018 (SECONDO TURNO, DOMENICA 6 AGOSTO)

La Triestina invece è arrivata seconda nel campionato di Serie D, senza però mai riuscire ad insidiare il primato del Mestre, promosso direttamente in quello che sarà il campionato di Serie C. Quest'anno invece le distanze si sono decisamente ridotte. Detto della discesa del Pescara in cadetteria, la Triestina è ormai certa del ripescaggio in terza serie e del suo ritorno tra i professionisti, per il quale si è affidata ad un tecnico esperto e abituato in questi ultimi anni a categorie superiori come Sannino.

La Triestina, dopo diverse amichevoli di prestigio, tutte però perse come squadre di Serie A come Lazio, Spal ed Hellas Verona, ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione ufficiale, sbancando il campo dell'Arezzo grazie ad un gol di Mensah e regalandosi la sfida contro il Pescara che ha confermato Zdenek Zeman in panchina, e che nell'ultima amichevole ha battuto tre a uno i pugliesi dell'Andria con i gol di Zampano, Mancuso e Simone Ganz.

Vediamo di seguito le formazioni previste per la partita dello stadio Adriatico. Il Pescara dovrebbe giocare con Fiorillo in porta, Biraghi sull'out difensivo di destra e Zampano sull'out difensivo di sinistra, mentre l'argentino Campagnaro e Coda saranno i difensori centrali. Palazzi, Selasi e l'albanese Memushaj si muoveranno a centrocampo, mentre Latte Lah, Simone Ganz e Nicastro giocheranno titolari nel tridente offensivo. La Triestina risponderà con Boccanera in panchina, Brandymar impiegato in posizione di terzino destro e Pizzul in posizione di terzino sinistro, con Codromaz e Aquaro che saranno i due centrali di difesa. Gli esterni a centrocampo saranno Bracaletti a destra e Mensah a sinistra, mentre nella zona centrale della mediana partiranno dal primo minuto Meduri e Celestri. In attacco, Franca sarà affiancato dal marocchino Arma.

Zdenek Zeman resterà ovviamente fedele al 4-3-3 che ha scandito tutta la sua vita professionale, nella buona e nella cattiva sorte, col tecnico boemo l'anno scorso arrivato a Pescara a situazione già ampiamente compromessa, con la consapevolezza di voler tentare subito la risalita dalla B con gli abruzzesi nella stagione successiva, magari tentando la stessa impresa del campionato vinto nel 2012 con Verratti, Insigne e Immobile in squadra. 4-4-2 per la Triestina di Sannino, pronta per tornare tra i professionisti dopo anni tormentati, con la proprietà del club alabardato che punta a una stabilità testimoniata anche dal ripescaggio stabilito dalla fidejussione versata, unico club assieme al Rende ad aver espletato la formalità ed essersi proposto per il salto in Serie C.

Pronostico: snai.it propone favorisce nettamente il segno 1 per la vittoria del Pescara, quotato 1,13, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Triestina moltiplicherebbe per 13 la vostra scommessa. Invitante anche il segno X per il pareggio finale, fissato a quota 7,00. Under 2,60, Over 1,40, Gol 2,10 e NoGol 1,57. Ricordiamo che in caso di parità dopo i tempi regolamentari Pescara e Triestina disputeranno due supplementari da 15 minuti ciascuno, e se il pareggio dovesse essere confermato si procederà con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Pescara e Triestina, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

