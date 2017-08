Pisa-Frosinone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa-Frosinone: qui il centrocampista e capitano del Pisa Daniele Mannini, 33 anni (LAPRESSE)

DIRETTA PISA-FROSINONE STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Pisa-Frosinone, in programma domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, mette di fronte due squadre ambiziose nei rispettivi campionati nel secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia. Si gioca a Pisa per l'inversione di campo richiesta dal Frosinone, che non ha ancora la disponibilità del nuovo stadio Benito Stirpe, che darà il cambio allo storico Matusa e che sarà presumibilmente disponibile per la quinta giornata del prossimo campionato di Serie B (la prima gara in casa dei ciociari sarà disputata ad Avellino). CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Con un mercato oculato il Frosinone si è dimostrato interessato a rincorrere anche l'anno prossimo il ritorno in Serie A, mancato d'un soffio nella scorsa stagione, per la differenza reti sfavorevole nei confronti dell'Hellas Verona nella regular season e a causa del ko in semifinale play off contro il Carpi. I ciociari ripartono da Moreno Longo in panchina, con l'ex tecnico della Pro Vercelli che sta cercando di impostare una squadra piacevole e frizzante, reduce da un cinque a zero al Rieti (che mira al ripescaggio in Serie C) in amichevole ottenuto grazie alle doppietta di Dionisi e Ciano e al gol di Paganini. Per il Pisa invece l'avventura nella Tim Cup di questa stagione è partita con il tre a uno inflitto al Varese domenica scorsa, grazie alle reti messe a segno da Eusepi (doppietta) e da Angiulli.

Capitolo formazioni: i padroni di casa del Pisa dovrebbero presentarsi in campo con il portiere Petkovic tra i pali alle spalle dei difensori Birindelli, Ingrosso, Carillo e Longhi schierati da destra a sinistra. L'austriaco Gucher, Izzillo e Di Quinzio giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Eusepi, Negro e Peralta. La risposta del Frosinone sarà affidata a Bardi in porta, Matteo Ciofani impiegato come centrale di difesa al fianco di Terranova e dello sloveno Krajnc, mentre Paganini coprirà la fascia destra a centrocampo e Crivello sarà impiegato sul versante opposto. I centrali sulla mediana saranno Mirko Gori e Sammarco, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Dionisi, Daniel Ciofani e Ciano, un reparto d'attacco considerato tra i più forti di tutta la Serie B. Entrambi gli allenatori partiranno col 4-3-3.

Dopo le stagioni con Gattuso, il Pisa ha affidato il suo progetto tecnico a Carmine Gautieri, allenatore reduce da esperienze non facili in Serie B e a caccia di riscatto in una piazza importante come quella nerazzurra. Stesso modulo per Moreno Longo al Frosinone, un club che sta programmando il futuro a partire dal nuovo stadio, ma che l'anno scorso ha sprecato senza dubbio un'opportunità enorme per ritrovare immediatamente il palcoscenico della Serie A. I gialloazzurri hanno voluto voltare pagina proprio per non vivere una stagione impantanata nei rimpianti dell'anno precedente.

Quote: snai.it valuta 3,70 il segno 1 per la vittoria del Pisa, 3,25 il segno X per il pareggio e 1.90 il segno 2 per il successo del Frosinone; ciociari che partono quindi favoriti secondo le agenzie di scommesse. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,80), Over (1,87), Gol (1,67) e NoGol (1,95). In caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti tempi supplementari -due da 15 minuti l’uno- ed eventualmente anche calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Pisa e Frosinone, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.