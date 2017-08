Pontedera Modena/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live.

Diretta Pontedera Modena (LaPresse)

DIRETTA PONTEDERA MODENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI –Pontedera Modena, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro, è la partita in programma oggi domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30 allo Stadio Mannucci e valida per il 1^ turno della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Si apre così un'annata piena di aspettative per le due squadre impegnate in questo confronto di Coppa di Lega: il Pontedera, dopo il boom avuto qualche anno fa in una stagione segnata dall'esplosione del bomber Arrighini (ora al Cittadella in Serie B), ha vissuto delle stagioni fra alti e bassi, senza riuscire sostanzialmente a ripetere quanto di buono fatto in quella fantastica stagione 13/14.

La guida della squadra è passata al timone di Ivan Maraia, il tecnico giunto nel maggio scorso per provare a reindirizzare all'ultimo le sorti della squadra, pur senza successo. Con Maraia, la società ha fatto una scelta importante e coraggiosa, ed ha intenzione di aprire un progetto che punta molto sui giovani e sul giusto apporto di alcuni uomini più esperti. Tante forze fresche, dunque in campo, con ottime motivazioni e con il supporto di gente navigata in categoria come l'ottimo centravanti Pesenti, ed il difensore Federico Vettori, capitano della squadra.

Dall'altra parte, il Modena riparte dalle mani di Ezio Capuano, tecnico giunto sulla panchina gialloblù nello scorso novembre, che è riuscito a togliere la squadra da una situazione difficile ma che non è riuscito a portare la squadra verso il raggiungimento degli obiettivi di inizio stagione, che volevano almeno la conquista dei play-off. Diversi volti nuovi sono giunti agli ordini di mister Capuano per costruire qualcosa di importante in vista della nuova stagione, tanto che buona parte dell'organico dello scorso anno è stato smantellato. Sarà la scelta giusta per ripartire con il giusto entusiasmo in vista di un campionato che si promette agguerrito? Vedremo, la competizione nel girone B quest'anno sarà sicuramente serrata, ma ci penseranno i calendari a stabilire il tutto.

Per quanto concerne le probabili formazioni della sfida di questa sera, il tecnico di casa Maraia schiererà un 5-3-2 che dovrebbe vedere la conferma di buona parte dello schieramento dello scorso anno. Fra le poche sostanziali modifiche c'è l'arrivo fra i pali di Contini, estremo difensore di proprietà del Napoli, e quello in avanti di Luigi Grassi, attaccante con un passato in cadetteria pronto a dare una mano ai nuovi compagni. Dall'altra parte, il tecnico Capuano risponde con un modulo quasi speculare ma più offensivo: fra le novità rispetto allo scorso anno c'è l'arrivo del centrale Zucchini, che dovrebbe schierarsi nella posizione che lo scorso anno era di Milesi, e di Stefan Popescu, che garantisce qualità e corsa sull'esterno di sinistra. In avanti Diakitè e Momentè saranno le due novità accanto a Nolè.

Non dimentichiamo di segnare che la partita Coppa Italia Serie C tra Pontedera e Modena non sarà visibile in diretta tv ma sarà possibile seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi

