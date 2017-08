Ravenna Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube.tv, formazioni, orario e risultato live

Diretta Ravenna Santarcangelo (LaPresse)

DIRETTA RAVENNA SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA SERIE C 2017) – Ravenna Santarcangelo, diretta dall’arbitro Cristian Cudini, è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 20.45 e valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. Grande match di esordio per il Ravenna che si ritrova finalmente tra i professionisti dopo anni tormentati: per i giallorossi la presenza in Serie B era stata abituale negli anni Novanta (in cui il club si è trovato anche a lottare per la Serie A) e i primi anni Duemila. Poi, il fallimento e tante vicissitudini che hanno portato la squadra anche in Eccellenza, prima della rinascita della passata stagione con il primo posto nel campionato di Serie D e l'atteso ritorno tra i professionisti.

Qui il Ravenna trova un Santarcangelo che da piccola realtà romagnola si sta facendo valere, come si è visto soprattutto l'anno scorso in cui, partito per rincorrere una tranquilla salvezza, il club si è trovato soprattutto a battagliare per un posto nei play off. Certo, il Ravenna può contare su un bacino di tifosi, storia e tradizione maggiore, ma in questa stagione, a partire dal confronto di Coppa Italia, saranno i ravennati a vestire i panni della matricola al cospetto del più esperto Santarcangelo.

Vediamo ora le probabili formazioni della sfida che andrà in scena presso lo stadio Benelli di Ravenna: padroni di casa schierati con Venturi a difesa della porta, Ballardini sull'out difensivo di destra e Barzaghi sull'out difensivo di sinistra, mentre Capitanio e Venturini saranno i due difensori centrali. Terzetto di centrocampo composto da Lelj, Selleri e Papa, mentre Sabba avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Pasi e da Samb. Risponderà il Santarcangelo con Bastianoni tra i pali, Broli terzino destro, Sirignano e Giacobbi nel ruolo di difensori centrali e Miori terzino sinistro nella linea a quattro difensiva. Soumahim sarà il laterale destro di centrocampo e Spoljaric l'esterno mancino nella linea mediana a quattro con Dalla Bona e Bussaglia che si muoveranno per vie centrali, mentre in attacco ci sarà spazio per il duo composto da Piccioni e Scarponi.

Il pronostico vede il Ravenna leggermente favorito per il fattore campo, pur considerando come il Santarcangelo si presenti come realtà come detto già consolidata tra i professionisti. Va ricordato infine che la partita tra Ravenna e Santarcangelo, valida per la Coppa Italia di Serie C, non sarà visibile in diretta tv ma sarà possibile seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi

© Riproduzione Riservata.