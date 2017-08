Risultati/ Coppa Italia Serie C diretta livescore delle partite

Tifosi del Monza - LaPresse

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C DIRETTA GOL LIVESCORE DELLE PARTITE (PRIMO TURNO) – Inizierà quest’oggi, 6 agosto 2017, la Coppa Italia Serie C 2017-2018, manifestazione rivolta alle squadre iscritte nel campionato in oggetto, l’ex Lega Pro, da quest’anno tornata sotto la vecchia denominazione. L’edizione che farà il suo esordio fra poche ore è la 46esima della storia, e sarà composta dalle 60 squadre iscritte regolarmente nel campionato di Serie C. La competizione si divide in due fasi; la prima fase è quella eliminatoria a gironi, che inizia appunto oggi, e che è rivolta alle squadre della Serie C che però non partecipano alla Coppa Italia nazionale, o Tim Cup. Si tratta precisamente di 33 formazioni, divise in 11 differenti gironi da tre squadre ognuno, con gare di sola andata. Chi vince il girone si qualifica alla fase successiva. Lo step seguente è la fase finale della Coppa Italia Serie C, a cui partecipano 38 squadre, e precisamente le 27 della C che hanno partecipato anche alla Tim Cup, e le altre 11 che hanno vinto i gironi di cui sopra.

Le 38 formazioni verranno suddivise in 19 incontri a scontro diretto, costituiti dalle formazioni che si trovano in zone geografiche limitrofe. La fase finale è a sua volta suddivisa in quattro differenti step. Il primo turno, in cui giocano solo 12 squadre, con gare di sola andata. Il secondo turno, con le 6 vincenti di prima, e le restanti 26 che non sono scese in campo in precedenza. Anche in questo caso si tratta di scontri diretti di sola andata. Poi ci sono gli ottavi e i quarti di finale, con le formazioni rimaste, e gare di sola andata. E infine, le semifinali e la finale, con partite di andata e ritorno. Le gare in programma quest’oggi, domenica 6 agosto, saranno 7 e precisamente la sfida di Monza fra i padroni di casa biancorossi e i toscani della Carrarese, in programma alle ore 18:30. Alle ore 19:00, invece, spazio alla sfida sarda fra l’Olbia e l’Arzachena. Si prosegue con i due incontri delle 20:30, leggasi Fidelis Andria-Biscegle, formazioni entrambi della Puglia, e Pontedera-Modena. Chiudiamo quindi con il trittico delle 20:45, ovvero, Ravenna-Santarcangelo, Robur Siena-Gavorrano, e Fermana-Teramo.

Vi ricordiamo che tutte le partite della Coppa Italia Serie C saranno visibili in diretta streaming, in forma totalmente gratuita. Come già accaduto negli ultimi anni, Sportube.tv ha infatti acquistato i diritti relativi al terzo campionato più importante d’Italia, trasmettendo appunto le sfide delle varie squadre, con news, approfondimenti, gol e aggiornamenti. Non dovrete quindi fare altro che collegarvi al sito www.lega-pro.com/lpc/ e godervi il match direttamente dal vostro personal computer, smartphone o tablet. Coloro che invece volessero utilizzare un metodo alternativo per seguire le partite, potranno sfruttare le pagine ufficiali dei social network Facebook e Twitter della Serie C e delle squadre che scenderanno in campo.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Monza – Carrarese ore 18.30 (riposa: Cuneo)

Ravenna – Santarcangelo ore 20.45 (riposa: Fano)

Pontedera – Modena ore 20.30 (riposa: Pistoiese)

Robur Siena – Gavorrano ore 20.45 (riposa: Prato)

Olbia – Arzachena ore 19.00 (riposa: Viterbese)

Fermana – Teramo ore 20.45 (riposa: Fondi)

Fidelis Andria – Bisceglie ore 20.30 (riposa: Monopoli)

