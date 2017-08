Risultati Coppa Italia Tim/ Diretta gol live score

Risultati Coppa Italia 2017-2018, il secondo turno eliminatorio (LAPRESSE)

RISULTATI COPPA ITALIA: DIRETTA GOL LIVE SCORE (2° TURNO, OGGI 6 AGOSTO 2017) - In arrivo tanti risultati per la Coppa Italia 2017-2018, edizione numero 71 del torneo nazionale: domenica 6 agosto 2017 sono in programma 16 partite valide per il secondo turno ad eliminazione diretta. Ciò significa che, per tutte le sfide della serata, in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si disputeranno due supplementari da un quarto d’ora ciascuno, e se la parità non dovesse sbloccarsi le squadre procederanno con i calci di rigore. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018 si è disputato a fine luglio e ha visto ascendere in campo solamente formazioni di Lega Pro: domenica 6 agosto invece esordiscono le formazioni iscritte alla prossima Serie B. Le vincenti delle sfide odierne andranno poi a sfidare le prime squadre di Serie A coinvolte nel torneo (in ordine alfabetico Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Torino, Udinese e Verona): il terzo turno si giocherà sabato prossimo (12 agosto).

Tornando però ai match di oggi si comincia alle ore 18:30 con Novara-Piacenza e Venezia-Pordenone, mentre alle 20:00 prenderà il via Cittadella-Albinoleffe. Alle 20:30 l’infornata principale con 9 sfide: Avellino-Matera, Brescia-Padova, Carpi-Livorno, Palermo-Virtus Francavilla, Pescara-Triestina, Pisa-Frosinone, Salernitana-Alessandria, Vicenza-Foggia e Virtus Entella-Cremonese. Altre 3 partite alle 20:45 ovvero Cesena-Sambenedettese, Perugia-Gubbio e Ternana-Trapani, a chiudere Bari-Parma che comincerà alle ore 21:15 e sarà trasmessa in diretta tv.

Tanti i temi d’interesse: per esempio il debutto stagionale per le tre formazioni retrocesse dall’ultima Serie A, quindi Palermo e Pescara (l’Empoli ha giocato sabato contro il Renate) e per le quattro neopromosse dalla Lega Pro, tutte particolarmente ambiziose; Cremonese, Venezia, Parma e Foggia hanno tutte assaporato la Serie A in tempi più o meno recenti, in particolari lagunari e ducali possono contare anche sulla spinta e l’intraprendenza delle rispettive dirigenze straniere. In tutto questo le squadre di Lega Pro non ci staranno a recitare da semplici sparring partner: vedremo se dal terzo turno di Coppa Italia emergeranno i primi risultati a sorpresa della stagione. Non resta che cedere la parola ai campi, ricordando che i primi appuntamenti sono fissati per le ore 18:30 con Novara-Piacenza e Venezia-Pordenone.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017-2018, SECONDO TURNO

sabato 5 agosto

RISULTATO FINALE Ascoli-Juve Stabia 1-2

RISULTATO FINALE Spezia-Reggiana 3-0

RISULTATO FINALE Empoli-Renate 3-4

RISULTATO FINALE Pro Vercelli-Lecce 1-2

domenica 6 agosto 2017

ore 18:30 Novara-Piacenza (vincente vs Crotone)

ore 18:30 Venezia-Pordenone (vincente vs Pro Vercelli/Lecce)

ore 20:00 Cittadella-Albinoleffe (vincente vs Bologna)

ore 20:30 Avellino-Matera (vincente vs Verona)

ore 20:30 Brescia-Padova (vincente vs Pescara/Triestina)

ore 20:30 Carpi-Livorno (vincente vs Salernitana/Alessandria)

ore 20:30 Palermo-Virtus Francavilla (vincente vs Cagliari)

ore 20:30 Pescara-Triestina (vincente vs Brescia/Padova)

ore 20:30 Pisa-Frosinone (vincente vs Udinese)

ore 20:30 Salernitana-Alessandria (vincente vs Carpi/Livorno)

ore 20:30 Vicenza-Foggia (vincente vs Sampdoria)

ore 20:30 Virtus Entella-Cremonese (vincente vs Bari/Parma)

ore 20:45 Cesena-Sambenedettese (vincente vs Genoa)

ore 20:45 Perugia-Gubbio (vincente vs Benevento)

ore 20:45 Ternana-Trapani (vincente vs Torino)

ore 21:15 Bari-Parma (vincente vs Virtus Entella/Cremonese)

