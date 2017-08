Salernitana-Alessandria/ Streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Albinoleffe: qui Alberto Bollini, 51 anni, allenatore della Salernitana (LAPRESSE)

DIRETTA SALERNITANA-ALESSANDRIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Salernitana-Alessandria, in programma domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide potenzialmente più interessanti nel programma del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La formazione granata è reduce da due campionati di Serie B in cui l'obiettivo è stato la salvezza, raggiunto all'ultimo respiro due stagioni fa con la vittoria nei play out contro la Virtus Lanciano, e con una certa tranquillità nella passata stagione. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Il rendimento della Salernitana è migliorato soprattutto dopo l'avvento dell'ex tecnico della Lazio Primavera in panchina, Alberto Bollini, che ha portato la squadra a ridosso della zona play off, ma l'obiettivo alla fine non si è concretizzato. Nell'ultima amichevole disputata in Umbria, a Tolentino, la Salernitana ha ottenuto una vittoria convincente contro un'altra formazione di Serie B, l'Ascoli, battuta grazie ad una rete del difensore centrale Tuia in chiusura di primo tempo.

Di fronte i campani si troveranno un'Alessandria che rappresenta la grande delusa dello scorso campionato di Lega Pro, con la promozione diretta in Serie B sfumata per i grigi dopo la clamorosa rimonta concessa alla Cremonese nel girone A, e poi dopo l'amara sconfitta nella finalissima play off a Firenze contro il Parma. L'Alessandria ha già fatto il suo esordio in Coppa Italia battendo con un pirotecnico tre a due in trasferta, ai tempi supplementari, il Cosenza. Cazzola al novantunesimo ha regalato i supplementari ai piemontesi, poi di nuovo sotto e capaci di ribaltare il risultato nel secondo tempo supplementare grazie alle reti di Celjak e Casasola.

Allo stadio Arechi di Salerno dovrebbero scendere in campo le seguenti formazioni. Salernitana con l'ex portiere lituano della Lazio Primavera, Adamonis, alle spalle di una difesa a quattro composta da Pucino come terzino destro, Vitale come terzino sinistro e Tuia e Bernardini difensori centrali. A centrocampo il ghanese Odjer sarà affiancato da Della Rocca e Ricci, in attacco spazio ad Alex, Roberto e Rosina.

La risposta dell'Alessandria sarà affidata ad Agazzi tra i pali, Casasola sulla corsia laterale di destra e Pastore sulla corsia laterale di sinistra in difesa, mentre i due centrali della retroguardia saranno Gozzi e Fissore. Linea a quattro anche a centrocampo con Sestu sulla fascia destra e Iocolano sulla fascia sinistra, mentre Cazzola e Branca presidieranno il centro della mediana. In avanti spazio a Gonzalez e a Marconi.

4-3-3 per Alberto Bollini che tatticamente sembra intenzionato a proseguire il lavoro già impostato nella passata stagione. L'Alessandria non ha confermato Pillon ma è passata sotto la guida del nuovo tecnico Stellini, che partirà con un 4-4-2 teso a sfruttare la grande solidità che la rosa dei grigi sembra poter garantire in vista della prossima stagione, in cui i piemontesi sperano di poter riprovare a rincorrere quella promozione in Serie B clamorosamente sfumata nella passata annata, quando ormai il ritorno in cadetteria sembrava fatto.

Quote: snai.it propone il segno 1 per la vittoria della Salernitana a 1,65, quindi nettamente favorito, poi il segno X per il pareggio a 3,35 e il segno 2 per il successo esterno dell’Alessandria a quota 4,75. Under 1,67, Over 2,00, Gol 1,87 e NoGol 1,75. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, Salernitana ed Alessandria disputeranno due supplementari da 15’ ciascuno e se il pareggio venisse confermato si procederà con i calci di rigore. La partita di Coppa Italia Salernitana-Alessandria, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

