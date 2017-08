Siena Gavorrano/ Streaming video diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Siena Gavorrano (LaPresse)

DIRETTA SIENA GAVORRANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI – Siena Gavorrano, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi, è la partita in programma oggi domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.45 valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2017-2018. La sfida si annuncia senza dubbio rovente: entrambe le formazioni infatti vogliono partire con il piede giusto in questa stagione 2017-2018 e un successo in coppa potrebbe essere di buon auspicio per i rispettivi campionati. Il Siena vuole assolutamente dimostrare ai propri tifosi che ci sono le carte in tavola per proseguire nella percorso di qualificazione.

Dunque bisogna vincere, per andare poi a Prato con una consapevolezza maggiore. Ovviamente non bisogna escludere nessun colpo di scena, visto che il Gavorranno ha dimostrato di poter giocare un bel calcio: nello scorso campionato ha dominato il proprio girone, dunque ora è arrivato il momento di mettere in campo tutte le forze e conquistare una vittoria che potrebbe davvero mescolare le carte in tavola. Vedremo sicuramente i padroni di casa molto più motivati, anche perché ci sarà la spinta del pubblico di casa

Ancora molti dubbi sul modulo, ma i padroni di casa dovrebbero giocare con una probabile formazione delineata su 4-3-3: uno schieramento molto offensivo, per poter cercare sin da subito di incalanare la partita nei binari giusti. Pane dovrebbe essere il portiere titolare, mentre Panariello e Terigi andranno con molta probabilità al centro della difesa: D'Ambrioso e Iachipino completeranno il reparto sulle fasce. A centrocampo Curciani, Damian e Vassallo dovrebbero entrare sin dal primo minuto, ma la decisione potrebbe variare anche dagli ultimi allenamenti.

Marotta sarà invece la punta centrale, con Emmausso e Campagnacci che lo supporteranno sui lati. Il Gavorrano sta preparando la sfida con intensi allenamenti: in casa toscana sono molto fiduciosi per quanto riguarda la sfida ed è tutto pronto per poter giocarsela al meglio. Salvalaggio dovrebbe essere il portiere titolare, mentre D'Ignazio e Papini andranno a giocarsela sulle corsie laterali.

Al centro Salvadori e Bruni si contenderanno la zona centrale. Probabile un centrocampo a tre, che potrebbe diventare a cinque in caso di emergenza: Marianeschi, Zaccaria e Lombardi dovrebbero essere i tre centrali, ma l'allenatore del Gavoranno potrebbe cambiare le carte in tavola. Licaj e Malotti andranno invece in attacco, dove supporteranno l'unica punta: l'indecisione è tra Brega e Moscati, ma quest'ultimo dovrebbe avere la meglio. Ricordiamo poi a tutti gli appassionati che la partita di Coppa Italia tra Siena e Gavorrano non sarà visibile in diretta tv ma sarà possibile seguire la diretta streaming video dell’evento su Lega Pro channel attraverso il portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi

