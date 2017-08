Spal Chievo/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Spal Chievo (LaPresse)

DIRETTA SPAL CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Spal Chievo è la partita in programma oggi domenica 6 agosto 2017 alle ore 20.30 presso lo Stadio Paolo Mazza, quale test match amichevole che profuma di serie A di grande prestigio. Un’ottima occasione quindi per testare lo stato di forma delle due formazioni per quello che sarà l'ultimo test prima dell'ingresso ufficiale delle due squadre nel tabellone di Coppa Italia, con Spal e Chievo che entreranno in scena a partire dal terzo turno ad eliminazione diretta. Il precampionato della Spal di Semplici è stato segnato da una sola sconfitta, quella nell'amichevole durante il ritiro di Auronzo di Cadore contro la Lazio.

In precedenza c'erano state le vittorie contro i Dilettanti del Tamai e del Campodarsego, poi il due a zero alla Triestina (pronta per il ripescaggio in Serie C), e contro un'altra formazione di terza serie, il Mestre. Lo scorso 30 luglio, contro il Perugia, è arrivato l'uno a uno contro il Perugia, formazione che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Anche il Chievo è reduce da un'amichevole contro una formazione della serie cadetta, il Carpi, battuto con un pirotecnico tre a quattro. Negli ultimi tre test amichevoli gli scaligeri hanno messo a segno dodici gol mettendo in luce un ottimo attacco, e nel loro cammino precampionato hanno ottenuto anche un prestigioso pareggio per uno a uno contro il Napoli.

Allo stadio Mazza di Ferrara scenderanno in campo queste probabili formazioni: la Spal giocherà con Gomis in porta e una difesa a tre composta da Oikonomou, Vaisanen e Vicari. A centrocampo partiranno titolari Viviani, Costa, Schiattarella, Rizzo e Lazzari, in attacco Antenucci e Paloschi dovrebbero essere preferito come titolari nel tandem offensivo a Floccari. Risponderà il Chievo con Sorrentino in porta, Cacciatore in posizione di terzino destro e Gobbi in posizione di terzino sinistro, mentre Gamberini e Cesar saranno i due difensori centrali. A centrocampo nel terzetto titolare partiranno dal primo minuto Castro, Hetemaj e Gaudino, mentre lo sloveno Birsa sarà avanzato come trequartista alle spalle di Inglese e Pucciarelli, coppia offensiva titolare.

Segnaliamo infine che la partita amichevole tra Spal e Chievo non sarà visibile in diretta tv, salvo variazioni dell’ultimo secondo: non sono state rese note quindi informazioni riguardanti una diretta streaming video del match. Il nostro consiglio perciò è quello di collegarsi ai siti ufficiali e delle due società oltre che hai profili social legati per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita.

