Ternana-Trapani/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana-Trapani (LAPRESSE)

DIRETTA TERNANA-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Ternana-Trapani oggi alle ore 20.45, mette di fronte le due squadre per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Momento importante per la Ternana che vivrà il suo esordio dopo essere passato sotto la proprietà dell'Unicusano, società che l'anno scorso gestiva il Fondi in Lega Pro e che ha preteso anche il cambio denominazione per il club rossoverde, ora ufficialmente Unicusano Ternana. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

L'anno scorso i rossoverdi hanno sofferto per ottenere la salvezza in Serie B, ottenuta matematicamente solo grazie al successo nell'ultima giornata nella trasferta di Ascoli. Gli umbri hanno ora voltato pagina affidandosi al managemente dell'Unicusano che ha portato anche il tecnico Sandro Pochesci, l'anno scorso al Fondi, alla guida della squadra rossoverde. La condizione della Ternana sta crescendo in questa preparazione estiva e le 'Fere' sono riuscite a battere con un convincente quattro a uno il Real Giulianova nell'ultimo test amichevole, con reti di Tiscione, Valjent, Carretta e Salvemini.

Il Trapani invece, dopo l'amara retrocessione di un anno fa dalla Serie B, ha deciso comunque di ripartire dal tecnico Calori, che era comunque andato vicinissimo a una clamorosa rimonta partita dall'ultimo posto in classifica. Nel primo turno di Coppa Italia il Trapani ha vinto in goleada contro la Paganese, sei reti con doppiette di Murano e Canotto e gol di Fornito e Ferretti. La Paganese non ha di certo opposto una strenua resistenza, ma una vittoria così abbondante è senza ombra di dubbio foriera d'entusiasmo in vista di una stagione che si prospetta molto lunga.

Allo stadio Liberati di Terni i padroni di casa dell'Unicusano dovrebbero giocare con Plizzari tra i pali, lo slovacco Valjent esterno destro di difesa e Sernicola esterno sinistro, mentre il danese Marino e Signorini saranno i due difensori centrali. Varone, Defendi e Paolucci giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Carretta, Montalto e Tiscione saranno i titolari nel tridente offensivo. Trapani che risponderà con Marcone in porta, Fazio in posizione di terzino destro e Visconti in posizione di terzino sinistro, mentre Pagliarulo e Silvestri saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio al francese Taugourdeau, Fornito e Maracchi mentre Canotto, Murano e Ferretti formeranno il tridente offensivo della rinnovata formazione siciliana, ormai molto diversa negli interpreti da quella che meno di quattordici mesi fa si era giocata la Serie A nella finale play off contro il Pescara.

Interessante la sfida tattica tra i due allenatori che si affronteranno a specchio con il 4-3-3. Per Sandro Pocheschi si tratta della grande occasione attesa per molto tempo, dopo tante esperienze alla guida di squadre nel calcio dilettantistico laziale. I play off disputati l'anno scorso con il Fondi sono stati la conferma della qualità del tecnico anche a livello professionistico. Stesso modulo per Alessandro Calori che è divenuto un uomo di fiducia a Trapani, con la società convinta, nonostante la retrocessione, che possa essere l'uomo giusto per la risalita.

Quote: su snai.it troviamo a 2,80 il segno 1 per la vittoria della Ternana, a 3,00 il segno X per il pareggio e a 2,40 il segno 2 per il successo del Trapani, pronostico quindi che si presenta molto in equilibrio. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo le quote per le opzioni Under (1,63), Over (2,05), Gol (1,77) e NoGol (1,87). In caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti supplementari, due da 15 minuti ciascuno, e calci di rigore. La partita di Coppa Italia fra Ternana e Trapani, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

