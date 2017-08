Torino Friburgo/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Friburgo (LaPresse)

DIRETTA TORINO FRIBURGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Torino Friburgo è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 17.00, quale test match amichevole dei granata di Sinisa Mihajlovic di preparazione alla prossima stagione di campionato. La sfida si annuncia senza dubbio davvero importante per la compagine piemontese: il tecnico serbo ha avuto già ottime indicazioni dai test svolti fino ad ora sia contro altri avversari che in allenamento, ed ha avuto una mano dal mercato in cui la società si è mossa come sempre con cautela ma con decisione, arrivando a soffiare un talento come Berenguer ad un club forte e prestigioso come il Napoli.

L'avversario di questa amichevole sarà un Friburgo che, prima di giungere a questa sfida, ha affrontato il ritorno delle qualificazioni in Europa League contro l'NK Domzale, squadra di provenienza slovena. La sfida non è stata facile per i tedeschi che ora dovranno ricomporsi in questa amichevole, una delle ultime occasioni in calendario prima di esordire in Bundesliga contro l'Eintracht il 18 di agosto. Per quanto riguarda le probabili formazioni di questo match, il tecnico del Torino Mihajlovic dovrebbe inserire un 4-3-3 con Sirigu in porta, De Silvestri, Bonifazi, Rossettini e Barreca in difesa. A centrocampo spazio ad Acquah, Baselli e Benassi, con Berenguer, Ljajic e Belotti pronti a comporre il tridente offensivo.

Dall'altra parte Streich pensa ad un 4-4-2 offensivo con ampio turnover dopo l'impegno di coppa. In porta va Schwolow, con Stenzhal, Llenhart, Kempf e Gunter in difesa. A centrocampo partenza da titolare per Stanko e Frantz, mentre sugli esterni Drager e Kath sostituiranno Bulut ancora infortunato. In attacco ci saranno Petersen e Niederelechner. Sarà una gara impegnativa per il Torino di Mihajlovic, forse la più dura di tutto il pre-campionato; l'avversario è una squadra capace di conquistare una posizione per i preliminari di EL nella scorsa stagione ed in grande crescita nell'ultimo biennio.

I valori sulla carta favoriscono nettamente i granata, che hanno costruito negli ultimi anni una rosa completa e ricca di talento, ma la forza dei tedeschi non può e non deve essere sottovalutata.

Ricordiamo che salvo altre indicazioni, la partita amichevole tra Torino e Friburgo sarà visibile in diretta tv sul canale granata Torino Channel al numero 234 del bouquet di Sky: confermata quindi anche la diretta streaming video della sfida tramite l’app Sky Go. Segnalimaoinoltre la possibilità di seguire il match in diretta anche sulla tv in chiaro al canale La7: disponibile quindi anche la diretta streaming video al sito ufficiale www.la7.it, gratuita. Consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale della formazione torinese oltre che i profili social collegati per rimanere aggiornati sulle ultime news e il risultato live della partita.

© Riproduzione Riservata.