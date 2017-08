USAIN BOLT/ Video highlights Finale 100 metri: la delusione e la Storia (Mondiali Atletica 2017)

Justin Gatlin si inchina a Usain Bolt (LaPresse)

La Storia, la delusione e Usain Bolt: tre termini che nella sera di Londra ieri hanno illuminato e colpito l’immaginario mondiale davanti alla sconfitta più pesante del re dei 100 metri. Del campione fino a ieri imbattibile. Del velocista e del personaggio sportivo planetario tra i più forti di sempre, se non il più forte. La delusione perché ha perso, anzi ha straperso per uno come lui: una medaglia di bronzo che vale come un “pugno in faccia” mentre si pregustava il sogno del ritiro con l’oro al collo, da imbattibile. Ma non è bastata la sua ultima cavalcata verso la Storia: battuto da Gatlin e da Coleman, gli Stati Uniti e uniti contro il giamaicano, battendolo per la prima volta nella storia. Ecco, se ci mettiamo la “S” maiuscola però comprendiamo come quell’uomo lì, Usain Bolt, sarà tutt’altro che dimenticato o de-mitizzato; quello che ha fatto, l’amore per lo sport dell’Atletica che ha suscitato in questi anni di carriera e tutte le vittorie non potranno essere dimenticati. Eppure un bronzo pare poter cancellare tutto: non è questione di retorica, ma di vita umana vissuta. La sconfitta fa parte della vita dell’uomo, del campione e del super-uomo che ha quasi sempre dimostrato di essere. Ma per essere ricordato nella Storia non serve l’imbattibilità: serve l’amore e l’effetto che il mondo intera continuerà a provare anche solo sentendo il nome di Bolt. Per lui forse il vero e legittimo lascito con cui chiudere in santa pace.

USAIN BOLT: FINALE 100METRI MONDIALI ATLETICA, VIDEO HIGHLIGHTS E COMMENTI

PELÈ, “NESSUNO COME USAIN”

«Sono deluso, mi aspettavo di vincere ma sono partito ancora male, poi ci ho provato ma non sono andato come volevo. Se ho cambiato idea dopo questa sconfitta? No, ho deciso, mi ritiro e dico grazie a tutti»: ha detto così Usain Bolt appena finita la finale dei 100 metri ai Mondiali di Atletica in corso a Londra. Qui sotto il video con gli highlights della finalissima fanno capire tutta la delusione del re Usain Bolt. Gatlin e Coleman, oro e argento americano, che battono il loro mito. La sconfitta, addirittura contro uno 35enne, fa male: «apevo dentro di me - dice ancora Bolt alla stampa - che se non fossi partito bene non avrei avuto la possibilità di rimanere attaccato agli altri. Ma ho capito subito di non aver fatto una buona partenza. Gatlin? E' un grande avversario, e un lottatore. Dà sempre il massimo, io lo so bene, e ci è riuscito anche questa sera». Eppure per il pubblico e per il mondo dello sport lui è come se avesse vinto: «L’ho sempre ammirato molto sarà difficile ritrovare un altro come lui nello sport», raconta uno shoccato Pelè, che di leggenda però se ne intende. Un altro “mostro” dell’atletica come Sergej Bubka, campionissimo del salto con l’alta, racconta: «Si è dimostrato un grande campione fin da subito, un atleta molto amato e rispettato dai suoi stessi colleghi».

