VIDEO/ Borussia Dortmund-Bayern Monaco (6-7 d.c.r.): highlights e gol della partita (Supercoppa Germania 2017)

Video Borussia Dortmund-Bayern Monaco - La Presse

VIDEO BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO (6-7 d.c.r.): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA - Il Bayern Monaco di Ancelotti si rialza al momento giusto, quello decisivo: dopo un precampionato da incubo e 88 minuti altrettanto duri, i bavaresi trovano la zampata giusta per portare la SuperCoppa oltre i tempi regolamentari, strappandola dalle mani di Bosz e del Borussia poi ai rigori. Con parata decisiva di Ulreich su Bartra. Una sfida infinita e incerta dal 1° al 90° quella tra le due big di Germania, con vantaggio iniziale di Pulisic subito pareggiato da Lewandowski e poi girandola di emozioni, occasioni da entrambe le parti e sigillo che sembrava decisivo di Aubameyang, uomo-mercato ma più che altro uomo-singolo dei gialloneri. Un pallonetto da sogno che solo la grinta del Bayern, al minuto 88, poteva vanificare: pareggio di rabbia di Kimmich e dei suoi compagni, con tocco finale dopo una mischia furibonda in area del Borussia di Piszczek, per un autogol pesantissimo. Con gara spedita ai rigori. Dagli 11 metri, come detto, Ulreich eroe e nuova verve per il progetto di Ancelotti, che quando si fa sul serio, raramente sbaglia.

LE STATISTICHE - Dal punto di vista statistico, queste le indicazioni della partita: possesso palla nettamente superiore per il Dortmund, addirittura 61-39%; meglio il Bayern invece per tiri totali, 12 a 8 (dei quali 5 a 4 nello specchio). Basso il numero dei fuorigioco (6) dei bavaresi, in particolare causa svolta prudente di Bosz nella ripresa, dopo una prima frazione vissuta a volte follemente con linea difensiva a centrocampo. Esponendosi alle infilate di Ribery & co... Tra i singoli, discontinui ma tecnicamente pregevoli gli autori dei due gol del Borussia, Pulisic e Aubameyang, una gioia per gli occhi; dall'altra parte disastroso Javi Martinez, colpevole unico del primo gol subito dal Bayern e KO per infortunio prima del tempo. Forse una delle chiavi, la sua uscita, per la vittoria della SuperCoppa! Capitolo conclusivo per l'Albo d'oro: è il 6° trionfo dei bavaresi nella competizione, il secondo di fila dopo quello del 2016. Staccato nella classifica generale proprio il Borussia Dortmund, fermo a 5 successi.

IL TABELLINO -

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Bürki, Zagadou (dal 77' Passlack), Bartra, Papastathopoulos, Piszczek, G.Castro, Dahoud (dal 46' Rode), Sahin, Aubameyang, Pulisic (dal 90' Philipp), Dembélé. All. Bosz

BAYERN MONACO (4-5-1): Ulreich, Kimmich, Hummels, J.Martinez (dal 60' Sule), Rafinha, Rudy, Vidal, Tolisso (dall'84' R.Sanches), Müller (dal 67' Coman), Lewandowski, Ribery. All. Ancelotti

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

RETI: 12' Pulisic (D) - 18' Lewandowski (B) - 73' Aubameyang (D) - 88' aut.Piszczek (B)

AMMONITI: Papastathopoulos, Passlack, Rode e Zagadou (D) - Lewandowski e Vidal (B)

© Riproduzione Riservata.