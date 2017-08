VIDEO/ Crotone-Cagliari (2-2): highlights e gol della partita (Amichevole)

Probabili formazioni Crotone-Cagliari, Nicola - La Presse

VIDEO CROTONE-CAGLIARI (2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA - L’amichevole pre-campionato tra Crotone e Cagliari termina 2-2. Le reti dell’incontro sono state firmate da Ionita, Tonev, Barberis e Joao Pedro. Entrambi gli allenatori hanno raccolto dati positivi da quest’incontro. La Serie A sta per ricominciare…

SINTESI PRIMO TEMPO - Crotone in campo con il 4-4-2. Tra i pali Cordaz, in difesa Faraoni, Ajeti, Cabrera e Martella. A centrocampo da destra verso sinistra Rohden, Izco, Barberis e Nalini mentre in attacco troviamo Tonev e Budimir. Rastelli replica con il 4-3-1-2. In porta Cragno, difesa composta da Faragò, Andreolli, Pisacane e Capuano. A centrocampo troviamo Ionita, Cigarini e Barella mentre in attacco c'è Joao Pedro in supporto di Borriello e Farias. Arbitra il signor Nicoletti di Catanzaro. Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano. Joao Pedro cerca un'idea allargando spesso il gioco sulla destra per Farias. La difesa del Crotone regge bene evitando pericoli per la porta di Cordaz. Al decimo minuto preoccupazione per i tifosi calabresi. Nalini si infortuna ed è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto entra l'ex Bari Stoian. Poco dopo Ionita crossa bene dalla destra. Per poco Borriello non ci arriva e l'occasione sfuma. Il Cagliari prova a prendere in mano il pallino del gioco. Joao Pedro riceve sulla trequarti, si gira e inventa per Borriello che ci mette troppo prima di calciare. La palla viene deviata in angolo da Cabrera. Al 22esimo i sardi trovano il gol del vantaggio. Ionita viene servito in posizione centrale poco fuori dall'area di rigore. L'ex Verona si coordina bene e calcia con forza. Ne esce un tiro imprendibile e il risultato si sblocca. Al 23esimo minuto l'arbitro ferma il gioco per un rapido time-out, vista l'alta temperatura. Al 28esimo arriva il gol del pareggio. Tiro-cross radente di Tonev. Nessuno interviene e la palla termina in rete. I sardi provano a reagire subito. Manovra prolungata, pochi spazi e Ionita va ancora al tiro. Questa volta la sua conclusione è imprecisa. Palla alta, oltre la traversa. Al 33esimo si mette in mostra Farias. L'ex Bari improvvisa un dribbling in area che attira 2-3 avversari. La difesa del Crotone respinge ma serve Barella che da fuori area calcia immediatamente. Conclusione imprecisa. Ammonizione nel frattempo per Pisacane. Un solo minuto dopo e arriva il gol del 2-1. Da calcio di punizione Barberis calcia morbido, scavalcando la barriera e insaccando. Il Cagliari prova a reagire ma non trova spazi. Nei minuti finali del primo tempo il Crotone gestisce palla riuscendo a evitare la reazione avversaria. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO - Il Crotone opera un cambio a inizio ripresa. Ajeti fuori, al suo posto Dussenne. Al 51esimo Joao Pedro sfrutta la sponda di Farias e calcia verso il palo più lontano. Cordaz in tuffo respinge il pericolo. Altro cambio per i padroni di casa: esce Budimir, entra Trotta. Il Cagliari prova a manovrare cercando di alzare il proprio baricentro. Al 60esimo arriva l'occasione giusta per il pari: Borriello viene strattonato in area e per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Joao Pedro non si fa pregare e spiazza Cordaz trovando il 2-2. Poco dopo il Cagliari effettua una sostituzione: esce Ionita, entra Dessena. I calabresi cambiano invece Rohden con Crociata e Faraoni con Suljic. Altra sostituzione per Rastelli: esce Capuano, entra Miangue. Il Cagliari ci riprova al 68esimo. Farias trova Borriello in area che da posizione defilata angola il tiro di prima intenzione. La palla termina fuori non di molto. Altra bell'azione dei rossoblù di Sardegna poco dopo. Miangue galoppa sulla fascia e crossa in area. Il suo tentativo è impreciso ma Dessena riesce comunque a controllare e liberare Joao Pedro al tiro. Il portoghese calcia con la punta sfiorando il palo alla sinistra di Cordaz. Ancora sostituzioni per Rastelli: escono Andreolli, Borriello e Joao Pedro per Ceppitelli, Sau e Giannetti. Qualche istante dopo escono pure Faragò e Farias sostituiti da Padoin e da Cossu. Anche Balzano e Romagna entrano rilevando Pisacane e Cigarini. Tra le fila del Crotone dentro invece Borello al posto di Tonev. Nel finale il Cagliari ha l'occasione giusta per trovare il gol del sorpasso. Barella lancia Sau nell'uno contro uno ma il sardo davanti a Cordaz non riesce a trovare il tempo per concludere.

