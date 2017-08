VIDEO/ Malaga-Lazio (0-1): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Malaga-Lazio, Ciro Immobile in gol - La Presse

VIDEO MALAGA-LAZIO (0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA - E' terminata col risultato di 0-1 l'amichevole Malaga-Lazio. I biancocelesti fanno l'ennesimo passo avanti di un ottimo precampionato con la stagione che inizierà la settimana prossima quando andrà in scena la gara Juventus-Lazio valida per la Supercoppa Italiana. I biancocelesti hanno dimostrato grande voglia, regalando grande intensità in mezzo al campo dove al momento non si sente l'assenza dell'argentino Lucas Biglia passato al Milan di Vincenzo Montella. A decidere la gara è stata una rete di Ciro Immobile che è stato tra i migliori di queste ultime settimane e che guiderà ancora l'attacco della squadra biancoceleste allenata da Simone Inzaghi. Ottima prova anche del brasiliano Lucas Leiva arrivato dal Liverpool proprio per sostituire l'albisceleste e in grado di mandare in porta proprio Immobile in occasione del gol.

LE DICHIARAZIONI - Dopo la gara contro il Malaga ha parlato Ciro Immobile come riportato da LaLazioSiamoNoi sottolineando che gli è piaciuto molto lo spirito della sua squadra. Questo perché: "Attacchiamo bene e cerchiamo sempre di non prendere gol in difesa". Ora c'è da giocare la Supercoppa Italiana tra una settimana contro la Juventus campione d'Italia: "Abbiamo voglia di riscatto per la finale di Coppa Italia persa in quel modo. Questo ci da molta più carica proprio per la Supercoppa. Anche l'anno scorso non siamo riusciti a segnare un gol ai bianconeri, ma stavolta speriamo che sia la volta buona".

