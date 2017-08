VIDEO/ Tottenham-Juventus (2-0): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Tottenham-Juventus, Massimiliano Allegri - La Press

VIDEO TOTTENHAM-JUVENTUS (2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA - L'ultimo test-match prima della Supercoppa non è andato nel migliore dei modi per la Juventus che allo stadio Wembley di Londra ha affrontato il Tottenham, i bianconeri sono stati sconfitti per 2 a 0 con la formazione di Pochettino che sembra già pronta al 100% per la prima giornata di Premier League, il campionato inglese prenderà il via il prossimo fine settimana (sette giorni prima della Serie A), gli uomini di Allegri invece hanno mostrato parecchie incertezze soprattutto in fase difensiva ma sicuramente tra otto giorni la Vecchia Signora si presenterà all'appuntamento dell'Olimpico di Roma contro la Lazio nelle migliori condizioni possibili. A sbloccare la contesa, a dieci minuti dal fischio d'inizio, ci ha pensato Kane che su assist di Trippier ha colpito di testa il pallone trafiggendo Buffon, poco dopo gli Spurs potrebbero raddoppiare immediatamente con Eriksen che calcia addosso all'estremo difensore avversario mentre dall'altra parte Lloris dice di no a Higuain. Poco dopo la mezz'ora Sissoko fallisce l'appuntamento con il 2 a 0 stampando il pallone sul palo al termine di un contropiede ficcante, prima dell'intervallo Trippier alza bandiera bianca dopo essersi scontrato con Alex Sandro. La ripresa inizia esattamente come la prima frazione di gioco, cioè con il Tottenham in gol, la rete del raddoppio la realizza Eriksen che su assist di Alli supera anche Buffon e deposita il pallone in rete con la porta vuota. Gli Spurs rischiano di dilagare con Kane che sfiora la doppietta, Buffon con la punta delle dita devia la sfera sulla traversa. Sullo 0-2 arriva finalmente la reazione dei bianconeri con Dybala che libera il sinistro a giro, Lloris si supera mettendo la sfera in calcio d'angolo. Nel finale la Juventus potrebbe riaprire la partita e dimezzare lo svantaggio ma Kean e Cuadrado scheggiano la traversa mentre Bernardeschi non trova lo specchio per questione di centimetri. La squadra di Allegri non segna ma ha comunque chiuso in crescendo anche se va detto che Pochettino con il risultato ormai acquisito ne ha approfittato per far giocare i giovani togliendo dal campo i titolari.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Perdere fa sempre male ma bisogno guardare il bicchiere mezzo pieno: è vero che nelle amichevoli abbiamo sempre preso almeno un gol ma abbiamo anche prodotto diverse giocate molto interessanti. Dobbiamo prestare più attenzione in ogni caso visto che tra una settimana giocheremo la prima gara ufficiale e non possiamo assolutamente fallire, tuttavia rimangono fiducioso perché la squadra ha dimostrato di star bene fisicamente".

