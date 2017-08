Venezia Pordenone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Venezia Pordenone (LaPresse)

DIRETTA VENEZIA PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI (COPPA ITALIA) – Venezia-Pordenone è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 18.30 allo stadio Pier Luigi Penzo e valida per il secondo turno di Coppa Italia 2017-2018. La sfida di oggi sarà un sentito derby della Venezia Giulia e del Friuli, tra due formazioni che l'anno scorso si sono confrontate in campionato nel girone B del campionato di Lega Pro. Nel secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, il Venezia di Pippo Inzaghi fa il suo esordio dopo un campionato trionfale che nella passata stagione ha visto i neroverdi superare le resistenze di tante rivali per la promozione diretta, Parma in testa che pure è riuscito ad arrivare in Serie B attraverso la porta di servizio dei play off.

Per i friulani, il sogno della rincorsa alla cadetteria si è invece interrotto in semifinale nei play off per il secondo anno consecutivo. Dopo il Pisa, è stato il Parma ai calci di rigore a spezzare la rincorsa dei Ramarri: curiosamente, per il secondo anno di fila la squadra che ha battuto il Pordenone nei play off ha poi ottenuto la promozione in Serie B. Con i gol di Buratto e Burrai il Pordenone ha superato l'ostacolo del primo turno di Coppa Italia contro il Matelica. I Ramarri hanno salutato il tecnico Bruno Tedino, artefice dei successi delle ultime due stagioni e passato alla guida del Palermo, e sono passati alla guida di Leonardo Colucci. Il Venezia invece con i gol di Bruscagin e Stulac ha avuto la meglio nell'ultima amichevole disputata contro il Bisceglie, formazione neopromossa in Lega Pro, che ha potuto solamente accorciare le distanze con Partipilo.

Le probabili formazioni della sfida del tardo pomeriggio di domenica: Venezia in campo con Audero tra i pali e una difesa a tre con Modolo, Bruscagin e Domizzi schierati titolari mentre a centrocampo troviamo Zampano presidierà la corsia laterale di destra e Pinato la corsia laterale di sinistra, mentre Falzerano, Bentivoglio e Vitale si muoveranno per vie centrali. In attacco, allo svizzero Geijo sarà affiancato Moreo. Risponderà il Pordenone con Perilli a difesa della porta, mentre Formiconi sarà l'esterno di fascia destra in difesa e De Agostini l'esterno mancino, con Stefani e Parodi al centro della difesa. Misuraca, il romeno Suciu e Burrai giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Buratto e Martignago saranno chiamati a sostenere offensivamente da trequartisti l'azione dell'unica punta di ruolo, Gerardi.

Il pronostico della vigilia vede favoriti i lagunari di Inzaghi: la snai per l’1x2 di questo match vede infatti il Venezia avanti con la quota di 1.80, contro il 4.25 assegnato all’eventuale successo del Pordenone e con il pareggio infine fissato a 3.60. Segnaliamo che la partita di Coppa Italia tra Venezia e Pordenone valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano

