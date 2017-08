Verona Newcastle/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Verona Newcastle (LaPresse)

DIRETTA VERONA NEWCASTLE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI – Verona Newcastle è la partita in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 16.00 presso lo stadio St. James Park, quale test match amichevole di grande prestigio per la formazione di Fabio Pecchia. Si annuncia come un match davvero decisivo per la formazione gialloblu, che provata da un’estate davvero intensa per quando riguarda il mercato e la telenovela Cassano, punta a iniziare con il piede giusto la stagione 2017-2018, che segna anche il grande ritorno nella Serie a per l’Hellas. Di fonte quindi in questo test internazionale di grande prestigio avrà il Newcastle, promosso anch'esso dalla Seconda divisione, è atteso da una nuova difficile stagione in Premier con la guida prestigiosa di Rafa Benitez, e con l'aiuto di St James' Park sarà tutto molto più facile per raggiungere la salvezza ed aprire un nuovo ciclo di successi.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questa partita, l'allenatore di casa Benitez pensa ad un 4-2-3-1 in cui le novità dovrebbero essere Shelvey a centrocampo, Perez e Mitrovic in avanti: poco quindi potrebbe cambiare rispetto all’11 visto in campo qualche giorno fa contro i tedeschi del Wolfsburg. Elliot sarà tra i pali con Clark e Lejeun al centro del reparto difensivo completato sulle acque da uno tra Manquillo e Mbemba e Dummet.

Detto del capitano al centro vedremo anche Ritchie, con invece Atsu sulla trequarti alle spalle di Mitrovic: in attacco sezione completata sull’esterno da Hayden e Perez. Dall'altra parte Pecchia schiera un 4-3-3 in cui Pazzini sarà il terminale offensivo aiutato sugli esterni da Verde e Cerci, con il probabile ingresso a gara in corso di Gomez e Luppi. A centrocampo sono tanti i giocatori in esubero ed in attesa di essere mandati in prestito in Serie B, motivo per cui Bessa e Buchel dovrebbero avere la maglia da titolare insieme a Zuculini, che ritrova la piazza di Verona dopo un biennio passato a giocare per alcune squadre di B.

Ricordiamo che salvo altre indicazioni più aggiornate, la partita tra Verona e Newcastle non sarà visibile in diretta tv, e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardante un’eventuale diretta streaming video. Suggeriamo pertanto di collegarsi al sito ufficiale oltre che ai profili social collegati dell’Hellas, per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match.

© Riproduzione Riservata.