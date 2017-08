Vicenza-Foggia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vicenza-Foggia: qui l'attaccante e capitano del Vicenza Stefano Giacomelli, 27 anni (LAPRESSE)

DIRETTA VICENZA-FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Vicenza-Foggia si gioca domenica 6 agosto alle ore 20.30 ed è una sfida relativa al secondo turno della Coppa Italia 2017-2018. Padroni di casa già testati dalla prima sfida di Tim Cup nel primo turno contro la Pro Piacenza, che ha sorpreso i berici portandosi in vantaggio in trasferta con un gol di Barba. Una doppietta di Giacomelli ha messo a posto le cose già prima della fine della prima frazione di gioco, poi Malomo e De Giorgio hanno firmato il quattro a uno finale in favore dei biancorossi. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

Importante ma sicuramente solo un primo passo dopo un momento molto difficile della storia del Vicenza, con la retrocessione dalla Serie B e la crisi societaria risolta dall'avvento della nuova proprietà estera, che proverà innanzitutto a regalare ai vicentini una stagione da protagonisti nella nuova Serie C. Il Foggia di Giovanni Stroppa vivrà invece allo stadio Menti di Vicenza il suo esordio in una partita ufficiale della nuova stagione. Foggiani che hanno vissuto un momento di tensione già in estate durante un'amichevole a Castel di Sangro, in cui sono venute a contatto frange della stessa tifoseria dei Satanelli, un epidosio che ha indispettito molto il presidente dei pugliesi, Fares.

Questo perchè il Foggia mira a vivere un campionato di grande entusiasmo dopo una Serie B ritrovata dopo quasi vent'anni. Ci sarà da lavorare sull'ambiente ma la squadra comunque vuole prepararsi per essere competitiva nel nuovo campionato cadetto.

Le probabili formazioni della sfida: il Vicenza dovrebbe giocare con Valentini tra i pali, Bianchi in posizione di terzino destro e Beruatto sulla corsia mancina, mentre i due centrali difensivi saranno Magri e Malomo. Bangu a centrocampo sarà affiancato da Alimi e da Sbrissa, mentre De Giorgio, Giusti e Giacomelli saranno schierati titolari nel tridente offensivo. Foggia in campo con Guarna tra i pali, Rubin e Coletti saranno gli esterni di fascia con il brasiliano Empereur e Vacca al centro della difesa. A centrocampo spazio a Gerbo, Chiricò e Agnelli mentre sul fronte offensivo nel tridente giocheranno la partita da titolari Sarno, il serbo Milinkovic e Calderini, questi ultimi prelevati nell'ultima sessione di mercato dal Messina e dall'Unicusano Fondi.

Previsti moduli a specchio per le due formazioni in questa sfida di Coppa Italia. Da una parte il Vicenza di Colombo, col nuovo tecnico che ha ridisegnato la squadra con un 4-3-3 che punta a mettere in campo una formazione offensiva e spregiudicata in vista del prossimo campionato di Serie C. Modulo che rappresenta invece una conferma per il Foggia di Stroppa, che l'anno scorso ha interpretato al meglio questa disposizione tattica fino ad arrivare allo strappo decisivo nel girone di ritorno, che ha permesso ai pugliesi di staccare il Lecce e di festeggiare in anticipo la promozione diretta in Serie B. Un traguardo che ora andrà consolidato in una torneo cadetto che si prospetta complicato.

Le quote dei bookmaker favoriscono gli ospiti: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria del Vicenza a 3,20, poi il segno X per il pareggio a 3,10 e il segno 2 per il successo del Foggia a quota 2,15. Opzione Under a quota 1,70, Over a 1,95, opzione Gol quotata 1,70 e NoGol a 1,90. In caso di parità dopo i tempi regolamentari sono previsti tempi supplementari -due da 15 minuti l’uno- ed eventualmente anche calci di rigore. La partita di Coppa Italia tra Vicenza e Foggia, valida per il secondo turno eliminatorio, non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

