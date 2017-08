Video / Empoli Renate (5-6 dcr): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2017)

Video Empoli Renate (LaPresse)

VIDEO EMPOLI RENATE (5-6 DCR): GLI HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017) - Sorpresa a Empoli dove la squadra di casa perde contro il Renate ai calci di rigore. Dopo l’1-1 dei primi 90 minuti è pareggio anche allo scadere dei tempi supplementari: 2-2. Dagli 11 metri l’Empoli sbaglia due match point e il Renate zitto zitto ne approfitta. Il Renate vola al terzo turno di Coppa Italia. Empoli in campo con il 3-5-2. Tra i pali Provedel, linea difensiva composta da Veseli, Romagnoli e Laurini. Sulla fascia destra Bittante, a sinistra Pasqual. In mezzo al campo troviamo invece Castagnetti, Zajc ed El Kaddouri mentre la coppia d'attacco è fromata da Donnarumma e Piu. Il Renate risponde con il 4-3-3. In porta Di Gregorio zona difensiva occupata da Anghileri, Di Gennaro, Teso e Vannucci. A centrocampo spazio a Simonetti, Pavan e Palma mentre in attacco ci sono Ungaro, Finocchio e Lunetta. Nei primi minuti di gioco i toscani fanno la partita. El Kaddouri cerca un'idea premiando i movimenti senza palla di Donnarumma e Piu. Al quarto minuto l'ex Torino ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio. Anche Pasqual ci prova dalla distanza con un mancino velenoso. Di Gregorio si allunga e devia il pallone in angolo. Il Renate riesce a ovviare alla differenza di qualità, piuttosto notevole, con l'organizzazione e la concentrazione. L'Empoli in questa fase di gara non spinge preferendo gestire palla senza fretta. Al 23esimo minuto l'arbitro ferma il gioco permettendo ai giocatori di rinfrescarsi. Il time-out, chiamato in questo caso cooling break, rigenera i giocatori in campo. Laurini ci mette troppa energia nel contrasto e si becca un cartellino giallo. Al 32esimo spettacolare azione dei blu. Veseli lancia lungo trovando Pasqual che in area appoggia morbido per Donnarumma che si allunga ma non ci arriva di un soffio. Squillo Renate al 38esimo. Palma riceve un pallone respinto sul limite dell'area e conclude. Provedel spedisce la sfera in corner. Nel finale di primo tempo l'Empoli rallenta la presa preferendo gestire palla con sicurezza. Il Renate non concede spazi e la prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate.

SINTESI SECONDO TEMPO – Nessuna sostituzione a inizio secondo tempo: tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Al 47esimo il Renate trova il gol del clamoroso vantaggio. Dalla fascia sinistra Vannucci fa partire un cross che trova Gomez solo in area. Colpo di testa semplice e ospiti incredibilmente in vantaggio. L'Empoli prova subito a reagire. Piu scarica per El Kaddouri che ci prova da fuori area ma non inquadra lo specchio. Ammonito intanto Lunetta. Poco dopo sugli sviluppi di un corner Castagnetti prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro al volo. La palla si impenna e termina lemme lemme tra le braccia di Di Gregorio. L'Empoli non ci sta e al 56esimo arriva il gol del pareggio. Dalla bandierina Zajc crossa trovando il colpo di testa di Piu. La difesa ospite respinge ma Piu ci riprova e con un tiro potente calcia su Veseli che riesce a infilare la sfera in rete. Primo cambio per i padroni di casa al 63esimo. Esce Bittante, entra Zappella. Anche il Renate ne effettua uno: fuori Ungaro, dentro Finocchio. Al 67esimo il Renate si fa vedere in attacco. Lunetta viene servito sul limite dell'area, stoppa, si accentra e calcio cercando il secondo palo. Tentativo interessante ma impreciso. All'81 l'Empoli sostituisce Piu con Picchi.

SINTESI TEMPI SUPPLEMENTARI - Prima del calcio d'inizio dei tempi supplementari l'Empoli effettua una sostituzione: dentro Seck, fuori Laurini. L'Empoli prova a manvorare palla coinvolgendo tutti i giocatori in campo. Il Renate però si difende bene riuscendo a chiudere tutti gli spazi e così l'Empoli ci prova solo dalla distanza. El Kaddouri calcia dal limite ma senza precisione. Tiro potente ma sballato. Gli ospiti provano a rispondere con un'improvvisa accelerata di Lunetta in area. Romagnoli ferma tutto. Il Renate esaurisce i cambi: dentro Antezza al posto di Gomez. Nel secondo tempo supplementare i toscani combinano davvero poco in avanti. Manovra troppo prevedibile. Il Renate acquista coraggio e al 119esimo trova un insperato gol qualificazione. Napoli riceve sulla destra, controlla e trova Palma che in area beffa tutti girando in porta la sfera. L'Empoli si tuffa subito in avanti e al 121esimo trova il gol del 2-2. Cross in area di El Kaddouri mischia e palla che termina in rete dopo aver toccato la gamba di Simonetti. Sfortunato autogol.

SINTESI CALCI DI RIGORE - I primi a battere i calci di rigore sono i toscani. Dal dischetto Pasqual è uno specialista e non sbaglia: 1-0 Empoli. Palma risponde spiazzando Provedel. Anche Zajc e Simonetti realizzano i loro calci di rigore mandando il parziale sul 2-2. Castagnetti riporta in avanti l'Empoli e poi ci pensa Provedel a mantenere il vantaggio: ottima risposta a Finocchio. Alfredo Donnarumma però non realizza il gol che sarebbe valso il 4-2 e la qualificazione. Il pallone termina alto sopra la traversa. Napoli a questo punto avrebbe l'occasione di riportare in corsa il Renate ma ancora una volta Provedel si supera. Il quinto rigore è stato prenotato da El Kaddouri che però si fa ipnotizzare da Di Gregorio. Antezza realizza il gol del 3-3 che manda i rigori a oltranza. Veseli continua la striscia negativa dell'Empoli regalando a Di Gennaro il rigore decisivo. Il giocatore del Renate non si fa tradire dall'emozione e regala ai suoi compagni una qualificazione storica.

