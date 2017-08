Alberto Contador/ Video: ritiro dopo la Vuelta, l’annuncio del corridore spagnolo (oggi 7 agosto 2017)

Alberto Contador (LaPresse)

ALBERTO CONTADOR, VIDEO: RITIRO DOPO LA VUELTA, L’ANNUNCIO (OGGI 7 AGOSTO 2017) - Alberto Contador ha annunciato il ritiro al termine della Vuelta che disputerà dal 19 agosto al 10 settembre. La grande corsa a tappe spagnola sarà dunque l’ultimo appuntamento della carriera del campione iberico, che ha dato l’annuncio del suo prossimo ritiro con un video pubblicato sui propri profili ufficiali sui social network. Alberto Contador si è detto contento di questa decisione, sulla quale ha meditato a lungo, ed inoltre è certo che non ci potrebbe essere migliore addio che disputare la gara di casa, tre settimane “da sogno” nel corso delle quali sicuramente riceverà il sostegno dei tifosi spagnoli ma anche degli appassionati di tutto il mondo, che hanno sempre apprezzato il modo in cui Contador interpreta le corse, con fantasia e coraggio di attaccare, realizzando a volte anche imprese memorabili in modo imprevedibile.

Contador è uno dei sei corridori ad avere vinto in carriera sia il Giro d’Italia, sia il Tour de France e anche la Vuelta, tra l’altro vinti tutti almeno due volte. I successi al Giro risalgono al 2008 e al 2015, nel 2007 e 2009 le due vittorie al Tour mentre in Spagna si è imposto nel 2008, 2012 e 2014. Superato un aneurisma cerebrale per il quale rischiò di morire nel 2004, si impose all’attenzione generale con la vittoria al Tour nel 2007, poi nel 2008 ecco la doppietta Giro-Vuelta per completare in poco più di un anno la ‘tripla corona’. Nel 2009 ecco il nuovo successo al Tour, nonostante avesse in squadra un certo Lance Armstrong, con il quale la rivalità era evidente. Nel 2010 ecco il terzo Tour ma anche il controverso caso doping (positività al clenbuterolo) che sarà un vero e proprio spartiacque della carriera di Contador.

La vicenda giudiziaria si trascinò troppo a lungo, tanto che nel 2011 Contador fece in tempo a correre sub-judice sia il Giro sia il Tour, ottenendo nella Corsa Rosa un trionfo netto e meritato, prima della sentenza che ne decretò la squalifica, togliendogli così anche il Giro 2011 oltre al Tour 2010. Rientrato alle gare nell’agosto 2012, Alberto Contador vinse subito la Vuelta con una fuga da lontano nella tappa di Fuente Dé, una delle imprese più memorabili nella carriera dello spagnolo, perfetto esempio della sua fantasia e del suo coraggio. Negli anni successivi Contador riuscirà a vincere ancora la Vuelta 2014 e il Giro 2015 (con impresa sul Mortirolo dopo essere rimasto attardato per una foratura), mentre il Tour diventerà una maledizione, fra cadute e numerosi episodi sfortunati. Il peso degli anni però si fa sentire anche per un grande campione: il Contador delle ultime due stagioni è apparso in calo rispetto al passato, da qui ecco la decisione di ritirarsi, dopo una Vuelta nella quale cercherà comunque di lasciare il segno ancora una volta, alla maniera del Pistolero.

