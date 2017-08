Brescia Padova/ Risultato finale 1-0: gol, tabellino e dichiarazioni. La Leonessa passa con Torregrossa

Brescia Padova 1-0 (LaPresse)

BRESCIA PADOVA RISULTATO FINALE 1-0: GOL, TABELLINO E DICHIARAZIONI (COPPA ITALIA) - Buona la prima per il Brescia di Boscaglia, che all’esordio nella Tim Cup ha battuto, non senza soffrire un po’, il Padova di Bisoli che è stato costretto a soccombere per un gol subito al quarto d’ora del primo tempo. Ottima iniziativa di Coly e cross perfetto per Torregrossa, col bomber ex Trapani bravo ad andare a segno in girata. Per metà primo tempo Padova non pervenuto, Bisoli passa al tridente per scuotere i suoi e Guidone, da pochi passi, prima dell’intervallo manca l’opportunità per andare a segno e pareggiare. Nella ripresa il Brescia controlla ma si affaccia meno dalle parti dell’area veneta, col Padova che alza i ritmi ma non trova sbocchi, impegnando severamente il portiere bresciano Cragno solo a 10’ dalla fine, con un insidioso diagonale di Chinellato. Si chiude con Boscaglia espulso per proteste, il clima agonistico è già infuocato mal il risultato non cambierà. Vince il Brescia 1-0, pronto ad affrontare un altro turno in Coppa mentre per il Padova ora l’obiettivo è iniziare al meglio il nuovo campionato di Serie C.

LE DICHIARAZIONI –Al termine della sfida persa contro il Brescia, il tecnico della compagine biancoscudata Bisoli ha dichiarato in sala stampa: “Mi dispiace per la prima mezz’ora di gioco dove non eravamo dentro la partita, eravamo troppo contratti e timorosi. Questa cosa ad una mia squadra non deve succedere. Come piccola scusante bisogna dire che sono partiti titolari i tre nuovi acquisti, che hanno lavorato solo per cinque giorni con la squadra, e il cambio di modulo che deve ancora essere assorbito bene. Poi bisogna dire che di fronte avevamo una squadra di categoria superiore; nel finale di primo tempo abbiamo iniziato a giocare come voglio io. Poi nella ripresa abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi, abbiamo creato molte occasioni per pareggiare e abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano contro una squadra come il Brescia che ha giocatori importanti. Voglio vedere il Padova visto nel secondo tempo per tutti i novanta minuti”.

IL TABELLINO – Brescia Padova 1-0 RETI : 15' Torregrossa (B)

BRESCIA (3-5-2): Gagno, Coppolaro, Somma, Lancini E., Semprini, Bisoli, Ndoj ( 82’Pinzi), Cattaneo ( 71’ Cortesi), Coly, Caracciolo (Cap.), Torregrossa (71’ Di Santantonio) A disposizione: Minelli, Festa, Prce, Lancini N.,Ferrante, Mangraviti, Bertoli, Bagadur, Tonali Allenatore: Boscaglia.

PADOVA (4-4-2): Bindi, Madonna, De Risio, Russo, Contessa, Cappelletti, Mandorlini, Pulzetti (75’ Capello), Tabanelli (82’Mazzotto), Guidone, Candido ( 46’ Chinellato) A disposizione: Merelli, Ravanelli, Scevola, Serena, Cisco, Burigana. Allenatore: Bisoli

ARBITRO: Sig. Juan Luca SACCHI di Macerata ASSISTENTI Sig. Paolo FORMATO di Benevento e Sig. Andrea TARDINO di Milano. QUARTO UOMO Sig. Marco D'ASCANIO di Ancona.

AMMONITI: Coly (B), De Risio (P), Coppolaro (B), Caracciolo (B) ESPULSI: nessuno. RECUPERO 0 p.t.- 4’ s.t. Angoli: 4-5 Note: 5.303 paganti

