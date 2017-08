Cagliari Fenerbahçe/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Cagliari-Fenerbahçe: qui Massimo Rastelli, 48 anni, allenatore del Cagliari (LAPRESSE)

DIRETTA CAGLIARI FENERBAHCE: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE

Prestigiosa amichevole internazionale per il Cagliari, che lunedì 7 agosto 2017 affronta i turchi del Fenerbahçe allo stadio Sukru Saraçoglu di Istanbul: calcio d’inizio alle ore 19:30. Le due società si sono già incrociate in questa estate per il trasferimento di Mauricio Isla: il laterale cileno è passato dai sardi ai gialloblu allenati da Aykut Kocaman, nell’affare rientra anche l’accordo per l’incasso di quest’amichevole che sarà girato interamente al Cagliari.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE L'AMICHEVOLE

Cagliari e Fenerbahçe sarà trasmessa in diretta tv da Mediaet Premium: il canale di riferimento sarà Premium Sport, numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380, telecronaca dalle ore 19:30. Gli abbonati Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay accessibile tramite pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI

Per Rastelli e la sua squadra, l’amichevole di Istanbul si presenta quindi come una prova generale in vista dell’esordio ufficiale nella nuova stagione. Probabile per il Cagliari una formazione simile a quella teoricamente titolare: davanti al portiere Cragno difesa a quattro con Padoin a destra, il belga Miangue a sinistra e coppia centrale Andreolli-Capuano. In cabina di regia Cigarini, a completare il centrocampo le mezzali Ionita e Barella; nel tridente offensivo infine Joao Pedro sarà il trequartista, mentre al fianco di Borriello dovrebbe giocare Sau come seconda punta.

Per il Fenerbahçe previsto il modulo 4-2-3-1: tra i pali il camerunese Carlos Kameni poi Skrtel e Neustadter difensori centrali, l’ex di giornata Isla terzino a destra e Koybasi sulla corsia mancina. A metacampo Mehmet Topal e Ozan Tufan, sulla trequarti l’ex romanista Salih Uçan, esterni alti lo slovacco Stoch e il marocchino Chahechouhe e centravanti l’olandese Robin van Persie, che ha cominciato la sua terza stagione con la maglia gialloblu. Nel turno playoff di Europa League il Fenerbahçe affronterà i macedoni del Vardar: gara di andata giovedì 17 agosto a Skopje e ritorno ad Istanbul una settimana dopo (24 agosto).

I RISULTATI DEL CAGLIARI IN PRECAMPIONATO

La squadra di mister Massimo Rastelli si appresta quindi a disputare il settimo test del suo precampionato: sabato Borriello e compagni hanno sfidato il Crotone in un antipasto del prossimo campionato di Serie A, che vede ormai avvicinarsi la prima giornata (i sardi apriranno le danze nell’anticipo di sabato 19 alle ore 18:00, sul campo della Juventus campione in carica). Allo stadio Ezio Scida un bel tiro del centrocampista moldavo Artur Ionita ha portato in vantaggio il Cagliari al 22’, ma alla mezzora un’incertezza del portiere Alessio Cragno ha riportato il punteggio in parità.

Sempre nel primo tempo il Crotone ha completato la rimonta grazie ad un splendido calcio di punizione di Barberis (42’), a metà ripresa invece il brasiliano Joao Pedro si è guadagnato e ha trasformato il penalty del definitivo 2-2. Un buon test per il Cagliari che questa sera alza l’asticella della difficoltà, contro un Fenerbahçe reduce dal terzo turno preliminare di Europa League. In cui i turchi hanno avuto la meglio sugli austriaci dello Sturm Graz, sconfitti 1-2 in trasferta e poi liquidati con l’1-1 del return match casalingo. Sabato (12 agosto) il Fenerbahce esordirà nella Super Lig turca sul campo del Goztepe, nella stessa serata sarà in campo anche il Cagliari per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia.

