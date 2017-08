Carpi Livorno / Risultato finale 4-0: gol, tabellino e dichiarazioni. I Falconi calano il poker in casa

Carpi Livorno 4-0 (LaPresse)

CARPI LIVORNO RISULTATO FINALE 4-0: GOL TABELLINO E DICHIARAZIONI (COPPA ITALIA 2017) - Spettacolare avvio di stagione per il nuovo Carpi di Calabro. Gli emiliani hanno pescato dalla Virtus Francavilla l’erede di Castori e l’avvio è stato scintillante, nel secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia: poker al Livorno, frastornato e sotto di tre reti già a metà primo tempo, e terzo turno contro la Salernitana guadagnato agevolmente. Partenza a razzo del Carpi che si guadagna un rigore trasformato da Mbakogu dopo 5’, quindi al 16’ arriva il raddoppio di Verna. Livorno sotto pressione che al 20’ manca l’occasione per rientrare in partita, con Colombi che para un rigore a Doumbia. Al 24’ non sbaglia Jawo, e sul 3-0 la partita sembra già finita all’intervallo. La pietra definitiva sul match la mette il bomber nigeriano Jerry Mbakogu, di nuovo in gol al 4’ della ripresa e autore della sua personale doppietta. Si chiude a ritmi bassi, con le due squadre ormai consapevoli dell’esito della partita. Livorno ancora da perfezionare, Carpi già brillante.

LE DICHIARAZIONI – In campo ieri per Capri Livorno ha trovato spazio anche il volto nuovo dei falconi Luca Verna che al termine della partita ha dichiarato: “Volevamo iniziare bene mettendo sul campo quello che abbiamo provato in allenamento, il mister ci ha chiesto di mettere mentalità e aggressione da subito. L’abbiamo fatto bene e siamo soddisfatti, è venuta fuori una grande partita e dovremo continuare così. Il gol? L’assist di Pasciuti è stato bellissimo, una grande palla, io sono stato bravo e fortunato nell’inserimento ed è arrivato questo bel gol. Qui ho trovato davvero un bel gruppo, uno dei migliori come impatto in cui mi sia mai trovato. Sono tutti ragazzi molto socievoli che mi hanno accolto alla grande. Ed è fondamentale avere un buon gruppo”.

IL TABELLINO – Carpi Livorno 4-0 (3-0) RETI: 5’ rig. Mbakogu, 16’ Verna, 24’ Jawo; nel s.t. 4’ Mbakogu.

CARPI (3-5-2): Colombi 7; Sabbione 6, Capela 6,5 , Poli 6,5; Jelenic 6,5 (12’ st Concas 6), Verna 7, Pasciuti, Saric 7 (19’ st Saber 6), Pachonik 6,5 (39’ st Vitturini s.v.); Mbakogu 7,5, Jawo 7. A disposizione: Serraiocco, Romano, Fedele, Mezzoni, Anastasio, Lollo, Solini. All.: Calabro 7,5.

LIVORNO (4-2-3-1): Mazzoni 5,5; Pedrelli 5, Gonnelli 5 (1’ st Gemmi 6), Blondett 5, Franco 5; Luci 5 (29’ st Gandonato s.v.), Mendes 5; Morelli 5, Valiani 5,5, Doumbia 5; Maritato 5,5 (19’ st Ponce). A disposizione Romboli, Marchi, Raimo, Di Curzio, Bardini, Camarlinghi. All.: Sottil 5.

ARITRO: Ros di Pordenone (Bellutti/Bresmes) NOTE: Spettatori 1075 per un incasso di 8914,70 euro. Al 19’ Colombi para un rigore a Doumbia. Recupero 2’, 2’. 2

