Risultati e tabellone Coppa Italia (LaPresse)

COPPA ITALIA 2017, RISULTATI E TABELLONE: DATA PROSSIMO TURNO E ACCOPPIAMENTI - La Coppa Italia 2017-2018 ha vissuto fra sabato e domenica le partite del secondo turno e nel prossimo weekend ci terrà ancora compagnia con il terzo turno: tutta questa prima fase eliminatoria si svolge con gare secche, di conseguenza adesso conosciamo naturalmente la composizione del tabellone per il terzo turno, che si disputerà già sabato prossimo 12 agosto (vedremo se ci saranno posticipi a domenica 13). La formula della Coppa Italia è infatti rimasta la stessa degli ultimi anni: nel primo turno hanno debuttato squadre di Serie C e le seconde classificate nei nove gironi di Serie D. Nel secondo turno alle squadre vincitrici del primo turno si sono aggiunte tutte le squadre di Serie B, adesso si salirà ulteriormente di livello perché nel terzo turno entreranno in scena anche 12 squadre di Serie A - cioè escluse le prime otto dello scorso campionato, che cominceranno il loro cammino solamente dagli ottavi, quando sarà già dicembre.

Il big-match del secondo turno era probabilmente Bari-Parma, vinto dai padroni di casa pugliesi al San Nicola per 2-1. Citazione anche per il larghissimo successo del Palermo sulla Virtus Francavilla (5-0) nonostante il clima di pesante contestazione nel capoluogo siciliano, e per gli otto colpacci in trasferta. Hanno fatto saltare il fattore campo sabato il Lecce sul campo della Pro Vercelli e la sorpresa Renate ai rigori ad Empoli, ieri si sono aggiunte Frosinone, Cremonese, Foggia, Pordenone, Trapani e Piacenza, facendo come vittime rispettivamente Pisa, Entella, Vicenza, Venezia, Ternana e Novara. Molto larga anche la vittoria del Carpi contro il Livorno, ai supplementari il successo per 5-3 del Pescara contro la Triestina. Nel prossimo weekend entreranno in azione anche queste dodici squadre di Serie A: Genoa, Crotone, Torino, Sassuolo, Udinese, Benevento, Chievo, Verona, Cagliari, Sampdoria, Bologna e Spal (elencate in ordine di tabellone). Andiamo dunque adesso a riepilogare negli schemi sottostanti i risultati del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo per questa Coppa Italia.

RISULTATI SECONDO TURNO

Cesena-Sambenedettese 2-1

Novara-Piacenza 1-2

Ternana-Trapani 0-1

Carpi-Livorno 4-0

Salernitana-Alessandria 2-1

Spezia-Reggiana 3-0

Entella-Cremonese 0-1

Bari-Parma 2-1

Pisa-Frosinone 0-1

Perugia-Gubbio 2-1

Ascoli-Juve Stabia 3-2

Avellino-Matera 1-0

Palermo-Francavilla 5-0

Pro Vercelli-Lecce 1-2

Venezia-Pordenone 1-2

Vicenza-Foggia 1-3

Brescia-Padova 1-0

Pescara-Triestina 5-3 dts

Cittadella-Albinoleffe 2-1

Empoli-Renate 5-6 dcr

TERZO TURNO

Genoa-Cesena

Crotone-Piacenza

Torino-Trapani

Carpi-Salernitana

Sassuolo-Spezia

Cremonese-Bari

Udinese-Frosinone

Benevento-Perugia

Chievo-Ascoli

Verona-Avellino

Cagliari-Palermo

Lecce-Pordenone

Sampdoria-Foggia

Brescia-Pescara

Bologna-Cittadella

Spal-Renate

