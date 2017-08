Cuadrado, attaccante Juventus - LaPresse

Prosegue a rilento il calciomercato di casa Roma in queste fase. Il club giallorosso vuole concentrare gli ultimi sforzi per innestare l’esterno di destra con un elemento di qualità dopo l’addio di Salah, ceduto ufficialmente al Liverpool ormai diverse settimane fa. In cima alla lista dei desideri continua ad esservi Ryad Mahrez, nazionale algerino di proprietà del Leicester che piace moltissimo al direttore sportivo Monchi nonché al tecnico Eusebio Di Francesco. Peccato però che le Volpi britanniche non abbiamo intenzione di concedere sconti, e da due mesi a questa parte sono ferme sulle loro richieste da circa 45/50 milioni di euro. La Roma si sarebbe spinta fino ad una maxi offerta d 35 milioni, ma la dirigenza inglese non ne vuole sapere. Lo stesso giocatore, tra l’altro, non vede l’ora di fare le valigie, fischiato dai suoi tifosi nell’ultima amichevole contro il Borussia Monchgladbach, ma finché gli inglesi non retrocederanno di qualche passo, a quel punto l’operazione appare davvero complicata.

CUADRADO O MAHREZ ALLA ROMA CALCIOMERCATO, SALE IL COLOMBIANO, SCENDE L’ALGERINO

PIU’ FACILE ARRIVARE ALLO JUVENTINO

Ecco perché la Roma non perde di vista delle alternative al calciatore magrebino, a cominciare da Cuadrado, esterno d’attacco della nazionale colombiana, di proprietà della Juventus. Il giocatore lascerà quasi sicuramente la società di corso Galileo Ferraris, anche perché gli sbarchi di Douglas Costa e Bernardeschi a Torino sono eloquenti in tal senso. La Roma sarebbe ovviamente una meta gradita e l’interesse pare ricambiato. Il problema principale resta l’aspetto economico, visto che i campioni d’Italia in carica vorrebbero almeno una trentina di milioni di euro, forse un po’ troppo per un 29enne, ma le cifre che girano in questo mercato sono davvero pazze e di conseguenza… Inoltre, c’è da fare i conti con un altro aspetto, ovvero, i noti interessi bianconeri per alcuni calciatori della Lupa, a cominciare dal centrale di difesa Manolas, arrivando fino a Kevin Strootman, notizia clamorosa che sta circolando in queste ore (clicca qui per leggerla).

