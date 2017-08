Dalbert, Nizza - LaPresse

Manca davvero pochissimo per il nuovo colpo ufficiale dell’Inter di questo calciomercato estivo. Stiamo parlando ovviamente di Dalbert Henrique, terzino sinistro di proprietà del Nizza. L’operazione è chiusa da qualche ora a questa parte, con la società di corso Vittorio Emanuele che verserà nelle casse della compagine transalpina un assegno da 20 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus legati a numero di partite, gol ed eventuali trofei vinti. Tutto fatto quindi, un’operazione durata praticamente due mesi, che regalava colpi di scena ogni giorno, alternando notizie positive ad altre negative. Il Nizza, ad un certo punto, voleva 30 milioni di euro in cambio del proprio giocatore, pari al valore della clausola rescissoria, ma Sabatini e Ausilio hanno resistito, consci che il giocatore voleva solo la compagine meneghina, e il tempo di conseguenza è stato dalla loro parte. Alla fine la società nerazzurra avrà quel terzino sinistro che gli fa farà fare il salto di qualità dopo anni di buio.

DALBERT INTER CALCIOMERCATO: IL BRASILIANO ATTESO OGGI A MILANO PER VISITE E UFFICIALITÀ

L’INGAGGIO DEL GIOCATORE

Dalbert è atteso nella giornata di oggi a Milano, forse già in mattinata, e dopo il suo sbarco in Lombardia si sottoporrà alle rituali visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese. Se tutto andrà come previsto, e il giocatore otterrà l’idoneità, arriveranno anche le firme sul contratto e la conseguente ufficialità. Dalbert sottoscriverà un accordo da 1,1 milioni di euro netti a stagione, a salire, per i prossimi 5 anni. Come dicevamo sopra, la compagine nerazzurra potrà finalmente godere di un interprete di qualità della fascia sinistra, dopo stagioni in cui si sono alternati giocatori che senza dubbio non hanno reso come ci si aspettava, leggasi in particolare il nazionale giapponese Yuto Nagatomo. Anche Ansaldi, a San Siro dal 2016, non ha di certo brillato, e di conseguenza i vertici interisti ripongono grande fiducia in Dalbert. Un giocatore, quest’ultimo, di cui tra l’altro gli addetti ai lavori ne parlano un gran bene: non ci resta che attendere di vederlo in campo.

© Riproduzione Riservata.