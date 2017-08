Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra: streaming video e tv, orario, medagliere e finali con Filippo Tortu

Filippo Tortu (da twitter)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2017 A LONDRA: INFO STREAMING VIDEO E TV , ORARIO,MEDAGLIERE E FINALI IN PROGRAMMA (OGGI 7 AGOSTO)- I Mondiali di atletica 2017 tornano protagonisti oggi lunedì 7 agosti 2017 a Londra e con loro tanti protagonisti pronti a rimpinguare il medagliere a favore dei proprio colori. Il programma senza dubbio è fittissimo benchè sia solo riservato alla sera, ma ci saranno ben 4 finali ad animare la Olympic Arena londinese: vediamo ora nel dettaglio gli eventi di oggi e i nomi più attesi tra cui anche molti azzurri a partire dalla batterie dedicate ai velocisti dei 200 metri dove tra tutti spicca il nome del nostro Filippo Tortu impegnato a centrare una semifinale che appare comunque abbastanza complessa data la forte concorrenza.

Il nostro velocista però non sarà l’unico italiano nè l’unico evento atteso in pista oggi ai Mondiali di Atletica: detto di Tortu atteso in pista alle ore 19.30 per le batteria, ricordiamo che 5 minuti dopo avranno inizio le qualificazioni per il salto triplo maschile. Alle ore 20.00 la prima finalissima con il lancio del martello femminile, dove però non vi saranno azzurre in gara, che invece non mancheranno a partire dalle ore 20.30 per il 400 a ostacoli. Qui sono le azzurre che tenteranno oggi di strappare un tempo valido per le semifinali attese poi per la giornata di domani ovvero Maria Caravelli, Yadisleidy Pedroso e Ayomide Florunso, tutte ancora a secco di soddisfazioni a questi Mondiali di Atletica 2017. Dopo di loro avranno inizio alle ore 21.20 le semifinali dei 400metri a ostacoli maschili, con attesa alla 21.25 la prima finalissima dei salto triplo femminile, dove però l’Italia non si è presentata. A completare il programma di questa intensa serata vi saranno le batterie per i 400 metri femminili e poi le due finali dei110metri a ostacoli maschile (alle ore 22.30) e la finalissima dei 1500 metri femminile, dove l‘atleta più attesa rimane ovviamente la sudafricana Caster Semenya che dovrà sfidare la forte concorrenza di Bahta, Sifan Hassan, Dibaba e della keniota Kipyegon, le favorite da pronostico.

Il programma di oggi ai mondiali di Atletica di Londra 2017 è molto fitto, ma come tutti gli appassionati potranno seguire in diretta tv le finali e gli impegni previsti? La diretta tv come è ormai noto sarà garantita sia dalla Rai che sul canale Eurosport (presente sia su Mediaset Premium come su Sky). Sulla tv nazionale l’appuntamento è alle ore 19.20 sul canale Raisport, al numero 57 del telecomando, con diretta streaming video garantita sul portale dedicato raiplay.it. Per il satellite ricordiamo invece che l’appuntamento è alle ore 19.00 al canale Eurosport 1, con diretta streaming video garantita agli abbonati attrasse il sevizio Premium Play, Sky go e Eurosport Player. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

