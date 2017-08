Emre Mor, attaccante Borussia Dortmund - Instagram

L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive in questa fase del calciomercato estivo. Dopo aver chiuso l’operazione Dalbert con il Nizza, in corso Vittorio Emanuele sono ad un passo dall’ufficializzazione di un’altra trattativa, ovvero, quella con Emre Mor del Borussia Dortmund. Come da indiscrezioni circolanti in queste ore, l’Inter verserà nelle casse dei tedeschi 2 milioni di euro subito come oneri per il prestito, più altro dieci milioni come riscatto, con quest’ultimo che diverrà obbligatorio ad un determinato numero di presenze (numero che dovrebbe essere molto basso). Fra i due club si sta stabilendo solo ed esclusivamente quale sarà la modalità di pagamento, ma il giocatore può già dirsi di fatto un interista. Il nazionale turco sarà infatti in Italia domani, quando si sottoporrà alle rituali visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano, e poi firmerà il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri per le stagioni a venire.

EMRE MOR ALL'INTER CALCIOMERCATO È TUTTO FATTO: LE CIFRE DELL’ACCORDO, DOMANI A MILANO

CHI E’ EMRE MOR

Un interessante colpo per l’Inter, che si assicura un giocatore giovane e di qualità. Emre Mor è infatti nato il 24 luglio del 1997, ed ha quindi compiuto i 20 anni soltanto pochi giorni fa. E’ un esterno d’attacco di destra, che può essere utilizzato anche sulla fascia mancina o tutt’al più come trequartista puro, e ovviamente darà una grossa mano a Luciano Spalletti per mettere in pratica al meglio il 4-2-3-1, marchio di fabbrica del tecnico toscano. Del resto Candreva non ha convinto in questo pre-campionato, ed inoltre lo stesso ex Lazio potrebbe lasciare Appiano Gentile per trasferirsi a Londra, presso il Chelsea di Antonio Conte. Emre Mor gioca in Bundesliga dall’estate del 2016, quando il Borussia Dortmund ha deciso di acquistarlo dai danesi del Nordsjaelland, uno dei club più importanti della Danimarca. Emre Mor è infatti nato proprio in quella nazione, precisamente a Bronshoj, ma essendo di origini turche ha preferito seguire la nazionale attualmente allenata dal commissario tecnico Mircea Lucescu. La scorsa stagione, 19 presenze per lui con la maglia giallo-nera, con una rete e tre assist.

