ENTELLA CREMONESE, RISULTATO FINALE 0-1: GOL, TABELLINO E DICHIARAZIONI (COPPA ITALIA 2017) - Un gol siglato da Pesce al quarantaseiesimo minuto del primo tempo regala la vittoria alla Cremonese. I grigiorossi superano la Virtus Entella al Comunale di Chiavari e strappano l'accesso al terzo turno di Coppa Italia. Ottima prova di carattere da parte della Cremonese, che ha affrontato il secondo tempo in dieci uomini per il rosso rimediato da Marconi. I padroni di casa provano a scuotersi con Troiano, che al settantesimo non centra la porta da ottima posizione. Nel finale i ritmi calano, si gioca prevalentemente a centrocampo. Nemmeno un lungo recupero serve all'Entella per rimettere in equilibrio il tabellino; la Cremonese vince e convince. Gli uomini allenati da Tesser torneranno in campo domenica 13 agosto, con l'obiettivo di portare a casa un'altra vittoria importante per il prosieguo del torneo.

LE DICHIARAZIONI – Nono nate la sconfitta subita, che ne ha determinato la repentina uscita di scena dal tabellone della Coppa Italia, il tecnico della Virtus Entella non mette sotto accusa, ma anzi per le colonne del Secolo XIX Castorina ha affermato: “Sono soddisfatto della prova offerta dai ragazzi. l’incontro è stato sostanzialmente equilibrato e abbiamo retto bene il campo, ci è mancata più che altro un po’ di lucidità in fase di finalizzazione, anche e soprattutto dopo che i nostri avversari sono rimasti in inferiorità numerica. Sappiamo comunque su cosa dobbiamo insistere e lavorare, come sapevamo del resto quale fosse il valore della Cremonese, una squadra che già da diverse stagioni mette in pratica una precisa idea di calcio”.

IL TABELLINO - Entella Cremonese 0-1 (0-1) RETI: 45' Pesce (C)

ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Baraye; Palermo (90'+1 Ardizzone), Troiano, Nizzetto; Tremolada (66' De Luca); Carvalho (66' Diaw), Caputo. A disp.: Paroni, De Santis, Zucchetti, Zigrossi, Benedetti, Gerli, Puntoriere, Cleur, Alluci. All.: Gianpaolo Castorina

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Claiton, Marconi, Renzetti; Cavion, Pesce, Croce; Castrovilli (81' Salviato); Brighenti (56' Canini), Mokulu (86' Scappini) A disp.: Ravaglia, Procopio, Belingheri, Maiorino, Zecca, Porcari, Perrulli, Scarsella All.: Attilio Tesser

ARBITRO: Sig. Federico La Penna della sezione di Roma 1 (Assistenti: Sig. Vincenzo Soricaro di Barletta e il Sig. Valerio Colarossi di Roma 2. Quarto uomo: Francesco Meraviglia di Pistoia) NOTE: Serata estiva, 27° C circa. Terreno in erba sintetica. Marconi (C) espulso direttamente al 55' per fallo da ultimo uomo su Carvalho (VE). AMMONITI: Palermo (VE), Claiton (C), Pesce (C), Nizzetto (VE), De Luca (VE), Diaw (VE), Cavion (C), Ujkani (C) ESPULSI: Marconi (C) ANGOLI: 5-3 RECUPERI: 1' ; 6'+1

