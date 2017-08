Filippo Tortu / Diretta batterie 200 metri streaming video e tv: orario, risultato (Mondiali atletica 2017)

Filippo Tortu (immagine di repertorio)

DIRETTA FILIPPO TORTU BATTERIE 200 METRI MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO (OGGI LUNEDI’ 7 AGOSTO) - Le batterie dei 200 metri maschili saranno uno degli appuntamenti più importanti oggi ai Mondiali di atletica leggera 2017 a Londra. In ottica italiana, i riflettori saranno puntati soprattutto su Filippo Tortu, la giovane speranza della velocità azzurra, mentre è doveroso ricordare che Usain Bolt quest’anno ha abbandonato quella che a dire il vero è sempre stata la sua distanza preferita, dedicandosi solamente ai 100 nella sua stagione di addio. Dunque si cerca il nuovo dominatore della distanza, con tre protagonisti che potrebbero essere i più attesi: l’altro giamaicano Johan Blake, il francese Christophe Lemaitre e il sudafricano Wayde Van Niekerk, che va alla caccia di una possibile e clamorosa doppietta con i 400. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING RAI LE BATTERIE DEI 200 METRI CON TORTU AI MONDIALI DI ATLETICA 2017

In tutto questo vedremo quale sarà il ruolo di Filippo Tortu: passare le batterie ed accedere così alle semifinali (che saranno mercoledì) può essere considerato l’obiettivo realistico, se riuscisse poi a qualificarsi anche per la finale (appuntamento giovedì) il giovane velocista lombardo compirebbe un’impresa davvero significativa. Un passo alla volta dunque: il primo appuntamento è per questa sera, le batterie avranno inizio alle ore 19.30 italiane (le 18.30 locali) e Tortu sarà al via nelle quinta delle sette batterie previste, che è in programma alle ore 20.02 italiane. Filippo Tortu sarà in corsia quattro e avrà come principale punto di riferimento Isaac Makwala del Botswana, che quest’anno ha portato il proprio personale a 19”77. Anche Tortu quest’anno si è migliorato e con l’ottima prestazione al Golden Gala si è portato a 20”34, ma i 57 centesimi che lo separano dall’atleta africano indicano molto bene che il cammino per raggiungere i vertici mondiali è ancora molto lungo, come tutto sommato è anche normale che sia per un ragazzo di 19 anni, comunque in grande crescita sia nei 200 sia nei 100, ai quali però non ha preso parte in questi Mondiali.

Le batterie dei 200 metri maschili con Filippo Tortu saranno visibili in diretta tv sia su Rai Sport + HD (il canale tematico sportivo Rai che coprirà la prima parte della serata, su Rai Due il collegamento inizierà alle ore 21.05) sia su Eurosport 1, visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING RAI LE BATTERIE DEI 200 METRI CON TORTU AI MONDIALI DI ATLETICA 2017

