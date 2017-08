Zlatan Ibrahimovic, ex-attaccante United - LaPresse

Prosegue sotto traccia la ricerca del bomber in casa Milan. Il club rossonero punta ad un ultimo importante tassello per completare lo scacchiere, appunto, l’attaccante da 20/30 gol stagionali che negli ultimi anni è mancato dalle parti di San Siro. L’ultimo grande bomber del Diavolo è stato Zlatan Ibrahimovic, che dal 2010 al 2012 ha fatto divertire e non poco il pubblico meneghino, prima del suo trasferimento al Paris Saint Germain. E chissà che non possa essere proprio Ibra il bomber tanto ricercato da Fassone e Mirabelli in queste settimane. Lo svedese è svincolato dopo l’infortunio al ginocchio della scorsa primavera, e dopo aver detto addio al Manchester United. Inoltre, è risaputo e noto l’amore di Ibrahimovic nei confronti della squadra rossonera, che da quanto si mormora, gli sarebbe sempre rimasta nel cuore. E’ vero, Ibra viene da un brutto infortunio e di conseguenza non sarebbe utilizzabile fin da subito al 100%, ma lo sbarco a Milanello del centravanti in questione potrebbe essere solo positivo.

IBRAHIMOVIC AL MILAN CALCIOMERCATO, L'ATTACCANTE SVEDESE PER PUNTARE SUBITO ALLO SCUDETTO

PERCHE’ IBRA FAREBBE COMODO

Prima di tutto, come non pensare al carisma e alla personalità dell’ex United. In squadra, attualmente, vi è un solo grande giocatore di esperienza, ovvero, Leonardo Bonucci, e inserirne un altro non sarebbe affatto male. Lo svedese garantirebbe quella leadership che negli ultimi anni non si è praticamente vista dalle parti di Milanello. C’è un altro aspetto positivo legato all’eventuale ritorno del nordico a Milano, ovvero, la voglia di vincere dello stesso, che potrebbe garantire al Milan traguardi immediati che fino a pochi mesi sembravano quasi impensabili. Con Ibrahimovic in campo, nulla sembrerebbe impossibile, anche rinominare quella parola scudetto, titolo che tanto manca ai tifosi milanisti. Un altro aspetto positivo sarebbe il guadagno dal punto di vista dell’immagine e del brand, cosa che non va sottovalutata affatto nell’epoca moderna del calcio, e soprattutto, utile a far aumentare quel fatturato che in via Aldo Rossi devono per forza far schizzare alle stelle per sistemare la questione economico-finanziaria con il fondo Elliot. Insomma, Ibra al Milan sarebbe un matrimonio quasi perfetto: ora non ci resta che attendere la celebrazione.

© Riproduzione Riservata.