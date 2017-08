Mattia Dall'Aglio, immagine di profilo Facebook

Tragedia nel mondo del nuoto azzurro. Nella giornata di ieri è stato trovato morto Mattia Dall’Aglio, 24enne nuotatore originario di Montecchio, provincia di Reggio, in Emilia Romagna. Il tutto è avvenuto domenica, ma i principali organi di informazione, a cominciare dal Corriere della Sera, ne hanno dato notizia soltanto in queste ore. Mattia sarebbe stato trovato nella palestra del centro di Modena da un vigile del fuoco, che ha subito provato a rianimarlo, anche con l’utilizzo del defibrillatore, non ottenendo però alcuna risposta. Il giovane nuotatore, specializzato nello stile libero, era riverso a terra nella sala pesi, dove si trovava da domenica mattina. Stando alle prime indiscrezioni, si teme che possa essere stato stroncato da un infarto, e che cadendo abbia poi sbattuto la testa per un mix fatale che gli è costato la vita. Ovviamente sarà l’autopsia a fare chiarezza, come da prassi per le morte “misteriose”, e sulla questione sta già indagando la polizia, intervenuta per raccogliere le testimonianze e chiarire la dinamica, come fa sapere la Gazzetta di Modena.

MATTIA DALL’AGLIO MORTO IN PALESTRA IL NUOTATORE REGGIANO: SI PENSA AD UN INFARTO

LA CARRIERA DI DALL’AGLIO

Come accade per tutti gli sportivi di un certo livello, anche Mattia era ovviamente tenuto sotto controllo, e fino ad ora non erano mai state evidenziate problematiche cardiache che lasciassero presagire un problema serio. Dall’Aglio è cresciuto sportivamente con la Reggiana, da cui è stato tesserato nel 2007. Poi, dal 2008 al 2010, l’esperienza nel club dei vigili del fuoco di Modena, con cui ha ottenuto tre titoli italiani nelle giovanili. Poi è passato all’Imolanuoto, dove ha corso le finali nazionali dei 100 metri stile rana, e dei 100 stile libero, sotto la guida dei due allenatori Tamas Gyertyanffy e Cesare Casella. Nel 2015 era quindi tornato a Modena, seguito dal tecnico Luciano Landi, e sempre in quell’anno era stato convocato per le Universiadi di Gwangju, in Corea del Sud. Al di là delle nazionali giovanili, Dall’Aglio non era mai stato convocato dalla selezione maggiore, ma partecipava con regolarità ai campionati italiani. I suoi record personali erano di 49’77 nei 100 sl, e di 1’01”81 nei 100 rana.

