Blaise Matuidi, PSG - LaPresse

C’è sempre il nome di Blaise Matuidi in cima alla lista dei desideri di casa Juventus per questa fase finale del calciomercato estivo 2017. Ormai a circa tre settimane dalla fine dei giochi, il club di corso Galileo Ferraris non ha ancora acquistato quel centrocampista di qualità, quantità ed esperienza che dovrebbe avere il compito di migliorare notevolmente il reparto avanzato, e passano i giorni e l’obiettivo rimane sempre lo stesso. Il nazionale francese di proprietà del Paris Saint Germain piace molto alla dirigenza juventina nonché al tecnico Massimo Allegri, e all’operazione sta lavorando anche il suo agente, Mino Raiola, che ha già preso frequenti contatti con tutto l’ambiente bianconero. Peccato però che manchi il famoso accordo fra le due società, con il PSG, che dopo l’arrivo di Neymar ha bisogno di pompare un po’ i prezzi dei calciatori in uscita, che continua a chiedere ben 30 milioni di euro, mentre i vice campioni d’Europa si spingerebbero al massimo fino a 15/20 con bonus.

MATUIDI ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO, CONTINUA IL CORTEGGIAMENTO, MA L’ACCORDO NON SI VEDE

LE ALTERNATIVE AL FRANCESE

Non va infatti dimenticato il fatto che Matuidi abbia il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, e di conseguenza il PSG rischierebbe di perderlo a costo zero a partire dal prossimo febbraio, cosa non molto intelligente soprattutto in ottica fair play finanziario. La Juventus rimane comunque alla finestra, forse convinta dal fatto che l’operazione possa sbloccarsi a fine mese, soprattutto se il 30enne transalpino non dovesse ricevere altre proposte interessanti. Non mancano le alternative a cominciare da N’Zonzi del Siviglia, che sarebbe il preferito di Allegri, ma sulla testa del mediano degli andalusi grava una clausola rescissoria da ben 40 milioni di euro, cifra fuori mercato. Attenzione anche ad Emre Can del Liverpool, tornato di moda in queste ore, ma Klopp lo ritiene incedibile. Infine, non bisogna sottovalutare la pista Mateo Kovacic, nazionale croato, ex calciatore dell’Inter, attualmente fra le fila del Real Madrid. Pare la dirigenza bianconera ci stia pensando seriamente soprattutto perché giovane (ha appena 23 anni), e vista la sua enorme duttilità, essendo schierabile praticamente in ogni ruolo a centrocampo.

© Riproduzione Riservata.