Pisa Frosinone / Risultato finale 0-1: gol, tabellino e dichiarazioni. I canarini passano il turno con Ciofani

Pisa Frosinone 0-1 (LaPresse)

PISA FROSINONE, RISULTATO FINALE 0-1: GOL, TABELLINO E DICHIARAZIONI (COPPA ITALIA 2017) - Il Frosinone vince 0-1 a Pisa e avanza al terzo turno di Coppa Italia. La squadra di Moreno Longo trova il vantaggio nel primo tempo grazie al solito Daniel Ciofani e riesce a gestire il vantaggio fino allo scadere nonostante la reazione dei nerazzurri. Ora il Frosinone se la vedrà con l’Udinese. Pisa in campo con il 4-3-3. In porta Petkovic, linea difensiva occupata da Negro, Ingrosso, Lisuzzo e Longhi. A centrocampo troviamo Izzillo, Gucher e Di Quinzio mentre in avanti ci sono Mannini, Eusepi e Masucci. Il Frosinone risponde con il 3-5-2. Tra i pali Zappino, in difesa Crivello, Terranova e Ariaudo. Sulla fascia destra Ciano, in mezzo al campo Paganini, Gori e Sammarco, a sinistra Krajnc. In attacco Ciofani e Dionisi.

Nei primi minuti di gioco i nerazzurri provano a fare la partita. I due corner conquistati nei primi 5 minuti non producono però conclusioni verso lo specchio avversario. Intanto gli ospiti si fanno vedere al sesto. Sammarco ci prova dalla distanza con un tiro molto interessante che esce fuori di poco. Il Pisa prova a riorganizzarsi. Dalla destra Mannini cerca in area Eusepi, anticipato da Ariaudo. Il Pisa prova a sorprendere gli avversari con improvvise verticalizzazioni. Gucher cerca Eusepi ma il suo passaggio è intercettato dalla difesa frusinate. I laziali rispondono con Dionisi. Il talentuoso attaccante trova spazio sulla trequarti avversaria e conclude dai 25 metri. Tiro leggermente impreciso, palla fuori. Poco dopo Eusepi impegna seriamente la difesa del Frosinone. Una sua infinita percussione mette alla prova Crivello e Ariaudo che alla fine hanno la meglio. Al 27esimo un'invenzione di Dionisi libera Ciano al colpo di testa in area. L'ex Cesena però fallisce una ghiotta occasione da posizione favorevole. Il Pisa ci prova in contropiede. Eusepi però sbaglia l'ultimo passaggio verso Negro. Azione sfumata. Al 31esimo si sblocca il risultato. Ciano dalla destra trova spazio e serve Ciofani che da quella posizione non può sbagliare. Frosinone in vantaggio. Il Pisa prova a reagire ma non riesce a impensierire la retroguardia gialloblù. Al 43esimo Eusepi si presenta a tu per tu con Zappino. Quest'ultimo riesce con un colpo di reni a respingere la conclusione potente dell'attaccante nerazzurro.

SINTESI SECONDO TEMPO – Nessuna sostituzione a inizio ripresa. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Rispetto alla prima frazione di gioco le due squadre propongono un ritmo più basso. Ammonizione per Gori al 49esimo. Mannini intanto prova a scuotere i suoi compagni. Tiro da fuori area di poco a lato. Il Pisa ci riprova. Eusepi e Negro combinano nello stretto. Destro radente respinto da Zappino. Al 52esimo Gautieri effettua una sostituzione: esce Izzillo, entra Angiulli. Poco dopo cartellino giallo per Dionisi. Il Frosinone prova a gestire il vantaggio evitando però di scoprirsi. Il Pisa in effetti ci prova spesso in contropiede ma con troppa confusione e tanti errori. Poco dopo vengono ammoniti per reciproche scorrettezze Eusepi e Terranova. Al 71esimo arriva il secondo cambio per il Pisa. Masucci lascia il posto a Peralta. Tra le fila del Frosinone esce invece Daniel Ciofani ed entra Soddimo. La squadra di Gautieri prova a riaprire il discorso qualificazione ma la retroguardia frusinate è attentissima. Al 79esimo Mannini dopo una serie di tentativi riesce a crossare in area. Zappino blocca a terra. La chance più clamorosa per i toscani arriva però 2 minuti più tardi. Peralta trova il cross verso il centro dell'area, Zappino sembra poter bloccarla senza problemi ma una deviazione improvvisa lo mette fuori causa scavalcandolo. Longhi ci prova di testa ma da posizione ravvicinata sbaglia clamorosamente. Nel Frosinone entra l'esperto Frara al posto di Gori. Per il Pisa dentro invece Cernigoi per Di Quinzio. Gli ospiti hanno la chance giusta per chiuderla ma Ciano si divora un gol già fatto. Il Pisa si riversa in avanti ma non riesce a produrre occasioni. Passa il Frosinone.

LE DICHIARAZIONI – Al termine della sfida di Coppa Italia, il tecnico del Frosinone Moreno Longo applaude ai suoi: “ E' stata una partita vera, bella tra due squadre che si sono date battaglia dal primo minuto all'ultimo. Sono soddisfatto di un buon primo tempo e di un secondo fatto di grande spirito. Quando è arrivata la stanchezza ci siamo compattati e abbiamo concesso una sola occasione grande al Pisa per pareggiare ma allo stesso tempo abbiamo creato due palle gol clamorose per raddoppiare. Di questi periodi la differenza di categoria viene meno e si è visto. Oggi abbiamo giocato contro una squadra di serie B, lo dico perchè i nomi in campo erano calciatori di cadetteria”.

IL TABELLINO – Pisa Frosinone 0-1 RETI: 31’ Ciofani

PISA (4-3-3): Petkovic; Mannini, Lisuzzo, Ingrosso, Longhi; Izzillo ( 62’ Angiulli) Gucher, Di Quinzio (83’Cernigoi) ; Masucci ( 71’ Peralta), Eusepi, Negro. A disp. Campani, Birindelli, Polverini, Angiulli, Cuppone, Peralta, Carillo, Cernigoi, Maltese, Zammarini, Lidin, Favale. All. Gautieri

FROSINONE (3-4-3): Zappino; Ariaudo, Terranova, Krajnc; Paganini ( 85’ M. Ciofani), Gori ( 83 Frara), Sammarco, Crivello; Ciano, D. Ciofani ( 74’ Soddimo), Dionisi. A disp. Palombo, Vigorito, Russo, Besea, Frara, Soddimo, Beghetto, M. Ciofani, Volpe, Matarese, Tribuzzi, Obleac. All. Longo

ARBITRO: Minelli di Varese ASSISTENTI: Cecconi (Empoli) Lombardi (Brescia) QUARTO UOMO: Provesi (Treviglio) NOTE Angoli: 5-3 Ammoniti: Gori (51’), Eusepi (64’), Terranova (64’) Gucher (87’), Angiulli (88’) Spettatori: 6000 di cui Tifosi ospiti: 50 Recupero 3’ (pt), 5’ (st)

© Riproduzione Riservata.