Pontedera Modena/ Risultato finale 4-0: i gol e il tabellino. I granata calano il poker!

PONTEDERA MODENA, RISULTATO FINALE 4-0: GOL, TABELLINO E DICHIARAZIONI (COPPA ITALIA SERIE C) - Pontedera a valanga contro il Modena nel secondo turno di Coppa Italia. Inizia malissimo la stagione dei canarini di Capuano, travolto in una trasferta di certo non proibitiva. I padroni di casa dominano in lungo e in largo e al ventinovesimo esultano con Pesenti, assoluto protagonista della serata con la sua magica tripletta. Per i gialloblu è Momentè a complicare le cose, con un cartellino rosso che costringe i compagni a giocare in inferiorità numerica per tutto il resto del match. Il Modena crolla, il Pontedera calpesta gli avversari con cinismo: al trentaseiesimo e al quarantasettesimo Pesenti gonfia la rete. Nella ripresa, all'ottantacinquesimo minuto, Grassi mette la firma sul definitivo quattro a zero.

IL TABELLINO – Pontedera Modena 4-0 RETI: 29'-36'-47' Pesenti, 85' Grassi.

PONTEDERA: Contini, Risaliti (75' Borri), Vettori, Spinozzi (46' Paolini), Caponi, Pesenti (65' Pinzauti), Grassi, Corsinelli, Gargiulo, Calcagni, Frare. A Disposizione: Biggeri, Marinca, Romiti, Ferrari, Posocco, Malih, Benericetti, Cavilli. Allenatore: Maraia.

MODENA : Manfredini, Remedi, Ambrosini, Capellini, Momentè, Nolè (69' Castagna), Arcaleni (33' Loi- 75' Zito), Popescu, Badjie, Aldrovandi, Calapai. A Disposizione: Chiriac, Davitti. Allenatore: Capuano.

ARBITRO: Sig. Matteo Mercenaro di Genova. ASSITENTI: Sig. Christian Zanardi di Genova e Sig. Massimiliano Magri di Imperia. AMMONIZIONI : 20' Popescu (MO), 21' Arcaleni (MO), 43' Nolè (MO), Grassi (PO), 77' Borri (PO), 80' Zito (MO). ESPULSIONI: 30' Momentè (MO).

