Probabili formazioni / Real Madrid-Manchester United: diretta tv, orario e ultime notizie (Supercoppa Europea)

Probabili formazioni Real Madrid-Manchester United (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER UNITED: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE (SUPERCOPPA EUROPEA 2017) – Grande attesa per Real Madrid-Manchester United, la partita che domani sera martedì 8 agosto metterà in palio la Supercoppa Europea 2017, che sarà contesa dai vincitori della scorsa Champions League e da chi si è imposto invece in Europa League, quindi appunto Real Madrid e Manchester United. La sfida sarà gustosa per vari motivi: si tratta di due club fra i più blasonati del mondo, inoltre ci sarà l’incrocio di José Mourinho con il suo passato spagnolo. Grande appuntamento dunque donmani sera presso lo stadio Philip II Arena di Skopje, capitale della Macedonia: adesso andiamo di conseguenza a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Real Madrid-Manchester United.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID - Il Real Madrid ha vinto le ultime due Champions League, rafforzando sempre di più lo status di squadra più forte del mondo, come dice l’albo d’oro storico ma anche l’attualità. Squadra che vince non si cambia, recita il detto calcistico: anche Zinedine Zidane sembra volerlo rispettare, dal momento che dovrebbe proporre come titolari un 11 senza nuovi acquisti estivi. L’allenatore del Real Madrid schiererà dunque i suoi con il più classico dei 4-3-3, tenendo in panchina i nuovi arrivati, e vedremo se avranno spazio almeno a partita in corso. Dunque nel pacchetto arretrato ci saranno da destra a sinistra Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo davanti al portiere Kaylor Navas. Reparto mediano composto da Modric e Kroos ai lati e Casemiro al centro, in avanti classico tridente Bale-Cristiano Ronaldo-Benzema. Nulla di nuovo, ma sempre fortissimi.

FORMAZIONI MANCHESTER UNITED - José Mourinho si appresta a vivere una serata speciale, perché il Real Madrid è stata la pagina meno felice di una carriera gloriosa. Alcuni titoli arrivarono, ma lo Special One a Madrid non creò mai l’empatia che gli riuscì con gli ambienti di Porto, Chelsea e Inter. Adesso ecco l’occasione per una rivincita, anche se va detto che attualmente il Real Madrid è superiore e dunque il Manchester United parte favorito. Modulo 3-5-2: difesa a tre per i Red Devils con Lindelof, Smalling e Blind, centrocampo folto dove dovrebbe esserci il nuovo acquisto Matic con Valencia, Herrera, Pogba e l’italiano Darmian. In avanti ecco la sorpresa più significativa, con l’altro nuovo acquisto Lukaku che affiancherà Mkhitaryan sin dal 1' della partita di Skopje.

REAL MADRID MANCHESTER UNITED: DOVE VEDERLA IN TV - La sfida fra Real Madrid e Manchester United in programma domani sera alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv solamente per gli abbonati a Mediaset Premium, per la precisione sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, 370 e 380 del digitale terrestre, e anche in diretta streaming video sulla piattaforma Premium Play, sempre riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zinedine Zidane.

MANCHESTER UNITED (3-5-2): De Gea; Lindelof, Smalling, Blind; Valencia, Herrera, Matic, Pogba, Darmian; Lukaku, Mkhitaryan. Allenatore: José Mourinho.

