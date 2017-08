Sara Errani, tennista azzurra - LaPresse

Sara Errani, sarebbe stata trovata positiva ad un test antidoping. La clamorosa l’indiscrezione è stata lanciata in queste ore dall’autorevole Corriere della Sera, e starebbe scioccando il mondo del tennis. Stando a quanto raccolto, pare che la 30enne bolognese avrebbe subito un controllo all'inizio di questo anno, e che nelle urine siano state trovate tracce di Arimidex, principio attivo farmacologico facente parte della classe S4 degli "stimolatori ormonali e metabolici", per dirla in parole povere, stimolatori anabolizzanti. E’ molto probabile che a breve la Errani possa indire una conferenza stampa per cercare di fare chiarezza sull’episodio, o per lo meno, giustificare quanto accaduto, e al suo fianco si sarebbe già schierata la Federtennis, la federazione italiana dello sport tennistico. Come precisazione, va detto che la ITF non ha ancora ufficializzato nulla, fatto sta che l’indiscrezione sembrerebbe fortemente attendibile vista la fonte.

SARA ERRANI POSITIVA A UN TEST ANTIDOPING: SHOCK NEL MONDO DEL TENNIS

I CASI PRECEDENTI

L’Arimidex viene utilizzato di solito per trattare i tumori al seno, ma ovviamente, se non vi è l’esenzione terapeutica, viene considerato doping. Non è la prima volta che un atleta viene trovato positivo a questa sostanza, e nei 15 casi precedenti tutti gli sportivi sono stati sanzionati. Fra questi vi era anche l’italiano Niccolò Mornati, 35enne canottiere azzurro, che scioccò lo sport italiano alla vigilia delle olimpiadi di Rio del 2016, venendo trovato positivo e condannato dal tribunale nazionale antidoping a 4 anni lontano dalle canoe. La Errani non vince un torneo dal febbraio del 2016 e precisamente dal successo contro la ceca Strycova al Dubai Tennis Championship. In precedenza, successo al Rio Open di Rio De Janeiro nel febbraio 2015 contro la slovacca Schmiedlova. L’anno in corso, il 2017, è stato condizionato da un continuo problema muscolare alla coscia sinistra, che ha costretto la stessa Errani a ritirarsi da diversi tornei fra cui gli Australian Open di gennaio. Attualmente è al numero 118 nel ranking assoluto WTF.

