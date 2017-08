STROOTMAN ALLA JUVENTUS? / Calciomercato Roma, clamoroso: bianconeri pronti a pagare la clausola rescissoria

Kevin Strootman, Roma - LaPresse

Un’indiscrezione di calciomercato riguardante Juventus e Roma sta circolando in queste ore in Olanda, ed ha davvero del clamoroso. Pare infatti che il club di corso Galileo Ferraris starebbe pensando al centrocampista dei giallorossi, Kevin Strootman. Stando a quanto riporta il quotidiano orange Algemeen Dagblad, giornale molto attendibile che per primo rivelò lo sbarco di Karsdorp a Trigoria, pare che la Vecchia Signora abbia effettuato un sondaggio approfondito negli scorsi giorni con l’agenzia Sport Entertainment Group, che cura appunto gli interessi di Kevin Strootman. L’idea dei campioni d’Italia in carica sarebbe quella di ripetere quanto fatto un anno fa con Miralem Pjanic, ovvero, assicurarsi l’ex calciatore del PSV di Eindhoven, pagando la clausola rescissoria. La “lavatrice”, così come viene soprannominato Strootman, ha rinnovato da poco il contratto fino al 30 giugno del 2022, ma inserendo una clausola da 45 milioni di euro, una cifra che la Juventus ha ovviamente nelle casse per rinforzare il reparto di mezzo.

STROOTMAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO ROMA, BIANCONERI PRONTI A PAGARE LA CLAUSOLA RESCISSORIA

LE PAROLE DI STROOTMAN

Come sottolinea stamane Il Messaggero, la Roma smentisce, anche se non ufficialmente, qualsiasi interesse di tipo bianconero nei confronti del proprio giocatore, e anche lo stesso Strootman, uscendo allo scoperto di recente, aveva sottolineato le proprie intenzioni di rimanere almeno per un altro anno a Trigoria: «Qui sto bene – le dichiarazioni recenti del centrocampista della nazionale olandese - tutti mi hanno sostenuto prima e dopo l’infortunio, ed anche per questo motivo sono molto felice di rimanere. Sono contento di aver rinnovato e anche l’anno prossimo giocherò certamente in giallorosso. Voglio vincere qualcosa con la Roma». Difficile che Kevin cambi idea, anche perché lo stesso ha un debito di riconoscenza nei confronti della Lupa dopo l’infortunio al ginocchio del marzo 2014, con ritorno in campo il novembre successivo. Ovviamente nulla va lasciato al caso, quindi, meglio attendere eventuali aggiornamenti sulla vicenda che rischia di divenire davvero incandescente.

