Salernitana Alessandria / Risultato finale 2-1: gol, tabellino e dichiarazioni. Granata al terzo turno

Salernitana Alessandria, 2-1 risultato finale (LaPresse)

SALERNITANA ALESSANDRIA: RISULTATO FINALE 2-1, GOL, TABELLINO E DICHIARAZIONI (COPPA ITALIA 2017) - I settemila dell'Arechi spingono la Salernitana al terzo turno di Coppa Italia. L'Alessandria esce a tesa alta dalla competizione, nonostante una bruciante sconfitta per due a uno. Il ritmo partita infiamma fin da subito il clima sugli spalti: a sbloccarla ci pensa Bocalon, con un gol dell'ex che piega la squadra di Stellini. La reazione dei grigi è praticamente immediata con Marconi, che rimette in equilibrio il tabellino con una bella giocata. La Salernitana la risolve a sette minuti dal novantesimo, con una conclusione di Sprocati che fa esplodere di gioia la curva Sud. Finale combattuto, reazione sterile dell'Alessandria contro una Salernitana autoritaria che porta a casa la vittoria. Nel prossimo turno i granata affronteranno il Carpi, per i grigi invece l'avventura in Coppa è già finita. Il tecnico Stellini può comunque essere felice per la prova dei suoi ragazzi.

LE DICHIARAZIONI – Nel post partita contro la compagine grigiorossa, il tecnico della Salernitana Bollini ha dichiarato a proposito della prestazione dei suoi: “Il calcio d’agosto riserva sempre delle sorprese, ma per me l’Alessandria non lo è sicuramente stata. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto la partita che volevamo, ma sappiamo bene che c’è ancora tanto da lavorare e da migliorare. Abbiamo diversi margini di miglioramento e dobbiamo essere bravi a crescere e a farci trovare pronti per l’inizio del campionato”. Il tecnico guarda già a vanti e a proposito della preparazione in vista della prossima stagione ha ricordato: “bisogna migliorare a livello di squadra. In un campionato così lungo come quello di Serie B ciascun ruolo deve essere interpretato da più giocatori, ecco perché nel corso della stagione sarà fondamentale l’apporto di tutti”.

IL TABELLINO- Salernitana – Alessandria 2 – 1 RETI: 18' pt Bocalon (S), 36' pt Marconi (A), 38' st Sprocati (S).

SALERNITANA: Adamonis, Pucino, Bernardini, Mantovani, Signorelli (16' st Zito), Rosina, Tuia, Odjer, Bocalon, Ricci, Sprocati (46' st Alex). All.: A. Bollini. A disposizione: Iliadis, Roberto, Adejo, Schiavi, Perico.

ALESSANDRIA: Agazzi, Pastore (28' st Celjak), Cazzola (41' st Ranieri), Sestu (40' st Nicco), Marconi, Iocolano, Fischnaller, Fissore, Gozzi, Branca, Casasola. All.: C. Stellini. A disposizione: Pop, Sciacca, Piccolo, Gjura, Marras, Sosa, Gazzi, Rossetti.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi di Molfetta. ASSISTENTI: Francesco Fiore (sez. Barletta) – Luigi La Notte (sez. Barletta). QUARTO UOMO : Matteo Proietti (sez. Terni). AMMONITI: Mantovani, Bocalon (S), Iocolano, Fissore, Cazzola (A).

ANGOLI: 8 – 2 RECUPERO: 2' pt, 4' st. SPETTATORI: 7100.

