Il nome di Patrick Schick è tornato di prepotenza al centro delle vicende di calciomercato di casa Inter. Il giovane attaccante di proprietà della Sampdoria, in forza alla nazionale della Repubblica Ceca Under-21, sembrava destinato a vestire la casacca della Juventus, ma il problema al cuore ha fatto saltare l’operazione con i bianconeri. Nulla è però da lasciare al caso visto che da qui al 31 agosto prossimo il ragazzo potrebbe nuovamente fare le valigie. Come detto in apertura, c’è l’Inter in pressing, ma l’operazione è subordinata ai nuovi controlli fisici. Da mercoledì, infatti, il 21enne di Praga sarà a Roma per delle visite specialistiche seguite dal professor Zeppilli e dal suo staff, e in caso di esito positivo, a quel punto tutto potrà succedere. Che qualcosa si muove concretamente lo si capisce anche dall’arrivo dell’agente, Pavel Paska, in Italia, e non è da escludere che il procuratore possa approfondire i discorsi, proprio con il club di corso Vittorio Emanuele.

SCHICK INTER CALCIOMERCATO, VISITE MEDICHE E AGENTE IN ARRIVO: NERAZZURRI PRONTI A CHIUDERE

L’OFFERTA DELL’INTER

Che la squadra di Suning faccia sul serio lo si capisce anche dall’offerta presentata alla Sampdoria nelle scorse ore, quei 30,5 milioni di euro che i blucerchiati avevano già accettato dalla Juventus. Inoltre, per il ragazzo, vi sarebbe un bel contratto pluriennale da 2 milioni di euro netti ogni 12 mesi, cinque volte lo stipendio attuale da 400mila euro all’anno. Come detto però, il tutto è subordinato all’esito delle visite mediche, che ci diranno se Schick potrà giocare fin da subito o se bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di rivederlo in campo al 100%. In ogni caso l’Inter rimane alla finestra, monitora la situazione, ed è pronto alla zampata decisiva. Lo stesso giocatore starebbe meditando il da farsi, perché un altro anno al Marassi lo farebbe sicuramente maturare e crescere in un ambiente meno pressante rispetto a San Siro, ma nel contempo è voglioso di iniziare una nuova avventura importante sia dal punto di vista del prestigio, quanto da quello economico.

