VIDEO/ Bournemouth-Napoli (2-2): Highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Bournemouth-Napoli - La Presse

VIDEO BOURNEMOUTH-NAPOLI (2-2): HIGHLIGHTS E GOL: CALLEJON E ZIELINSKI PER GLI AZZURRI - Va avanti la preparazione della squadra di Maurizio Sarri in vista del preliminare di Champions League. Si è giocata un'amichevole interessante come Bournemouth-Napoli che ha dato la possibilità agli azzurri di mettere minuti nelle gambe e di crescere dal punto di vista fisico. Ora si farà sul serio e col Nizza di Mario Balotelli non si può davvero sbagliato. La doppia sfida con i francesi vale il primo obiettivo stagionale.

SINTESI PRIMO TEMPO - Il Napoli va di scena a Bournemouth per la penultima amichevole prima del preliminare di Champions League contro il Nizza. Inizia subito bene la squadra di Maurizio Sarri che fa il solito possesso palla asfissiante. Sale in cattedra Begovic con alcune grandi parate che evitano di far capitolare la compagine inglese. Al trentesimo però non può fare nulla sul tiro di Mertens, vantaggio meritato del Napoli padrone del campo. Nel finale di primo tempo gli azzurri sfiorano ancora il raddoppio ma Begovic è in serata di grazia.

SINTESI SECONDO TEMPO - Inizia la seconda frazione, nel Bournemouth c'è Boruc al posto di Begovic. Ricordiamo che il Bournemouth esordirà in campionato contro il West Bromwich Albion il 12 agosto. La compagine guidata da Eddie Howe trova il pareggio a sorpresa. Afobe di testa insacca a porta vuota. Per lui quarta rete in questo precampionato. Sale in cattedra anche Boruc che salva prima su Mertens e poi su Insigne. Troppi sprechi per il Napoli che subisce un'altra rete. Dopo un fallo su Zielinski, che l'arbitro non fischia, Francis supera Reina e deposita in rete. Il Napoli non si arrende e riagguanta la partita. Zielinski all'82' la piazza giusto nell'angolino. Il match termina in parità. Il Napoli avrebbe meritato la vittoria per quello mostrato in campo. Ma causa troppi errori in avanti e circostanze sfortunate sui gol subiti, torna a casa con un pari. Ora il Napoli è atteso al San Paolo per il match contro l'Espanyol il 10 agosto alle 21:00. Ultima amichevole prima del grande match contro il Nizza il 16 agosto. Profumo di Champions League in un appuntamento da non sbagliare. (Umberto Tessier)

